Jaime Cantizano y sus `Mañaneros¿ llegan a La 1

‘Mañaneros’ llega el lunes 4 de septiembre para revolucionar las mañanas de La 1 con un original formato de entretenimiento que trae de vuelta a RTVE a Jaime Cantizano, acompañado de su nueva y nutrida familia televisiva. Un programa que tiene el afán de contar temas de interés para el ciudadano, desde la actualidad política a la crónica social.

Junto a Cantizano, los presentadores Miriam Moreno, rostro habitual de RTVE en programas como ‘Saber Vivir’ o ‘España Directo’, y Marc Santandreu, físico y meteorólogo, uno de los “hombres del tiempo” de La 1 y al que también hemos visto presentando ‘Ahora o nunca’.

Todo ello desde un plató versátil, dotado de la mejor tecnología y dividido en tres zonas, aunque no habrá fronteras entre ellas, que acogerán los contenidos de actualidad social, una zona de sofá y otra central que acogerá las entrevistas, actuaciones, concurso, debate y conexiones en directo del espacio, producido por RTVE en colaboración con La Cometa TV.

El Estudio 6 de Prado del Rey, desde donde se realizará a diario el programa, ha acogido este jueves su presentación, en la que Jaime Cantizano ha mostrado su satisfacción por regresar a la televisión, y en concreto, a RTVE: “Ha sido una enorme alegría. Lo que me quedaba por hacer era el magacín de mañana, así que ya tengo mi regalo”. “Uno conoce el músculo de RTVE, pero me ha sorprendido mucho en todos los niveles. Me siento como en un auténtico transatlántico mañanero”. El presentador ha definido ‘Mañaneros’ como “un gran formato de entretenimiento, que no olvida las cosas que pasan”. “Queremos que el espectador sienta que está aquí, con nosotros, así que es fundamental la manera de contar las cosas y de traspasar la pantalla”.

Los copresentadores han detallado algunos de los contenidos. “Vamos a contar a los espectadores qué está ocurriendo, con el máximo rigor y sacando pecho de las delegaciones territoriales y nuestros servicios informativos, muy pendientes de la última hora. También habrá espacio para la medicina y la salud”, ha señalado Miriam Moreno. “Yo estaré más ligado al tiempo”, ha añadido Marc Santandreu. “Y también escarbaremos en los archivos y sacaremos músculo de los grandes formatos que vienen esta próxima temporada”.

La directora de Magacines de RTVE, Maribel Sánchez Maroto, ha explicado que “’Mañaneros’ serán tres horas y cuarto de tele en directo, con entretenimiento, actualidad, corazón, reflexión y análisis. Cogerá el relevo a ‘La Hora de la 1, la apuesta informativa con la que arranca el día”. Para Eduardo Blanco, uno de los directores del programa, la aspiración es “liderar las mañanas de la televisión en nuestro país”. Y María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE, ha resumido el sentimiento ante este próximo estreno: “Somos todos mañaneros. Este programa viene con muchas ganas de competir y de ir a por todas y se merece una oportunidad de llegar al corazón del que está al otro lado de la pantalla, porque al final la televisión es la vida”.

Rueda de prensa de 'Mañaneros' en el Estudio 6 de Prado del Rey

Historias extraordinarias de gente normal Cada día Jaime Cantizano, junto a los reporteros del programa, emocionarán a los espectadores descubriendo historias extraordinarias de gente anónima: homenajes a toda una vida de esfuerzo y trabajo, amores posibles e imposibles, reencuentros, testimonios de superabuelos o hazañas heroicas de personas excelentes que se esconden entre nosotros.

Política para todos los públicos Para transmitir la actualidad política, el programa contará con diferentes secciones y colaboradores. Por un lado, una mesa de ex políticos que analizarán la actualidad con su experiencia, y por otro, una mesa de debate en la que algunos de los mejores periodistas y expertos en política serán las voces del debate diario: Javier Aroca, Pilar Velasco, Antón Losada, Ainhoa Martínez, Toni Bolaño, Nuria Ribó y Fátima Iglesias, entre otros.

Nutrido plantel de especialistas ‘Mañaneros’ tendrá además un nutrido grupo de especialistas de muy diversas áreas. En la sección Actualidad estarán el periodista Ángel Moya, colaborador en multitud de programas e informativos desde hace tres décadas; Mónica González Álvarez, colaboradora habitual en televisión como experta en sucesos y tribunales; y Gemma Peñalosa, periodista de sucesos e investigación de ‘El Mundo’ y autora de ‘Fuego’. En la sección de Sociedad, María Eugenia Yagüe, licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Oviedo, columnista de sociedad y colaboradora en diversos medios; Pepa Jiménez, periodista especializada en crónica social que regresa a televisión tras varios años de ausencia; Alberto Guzmán, periodista, y experto en social media en diferentes espacios y programas; y Diego Reinares, periodista con 25 años de experiencia en televisión en formatos de entretenimiento y actualidad. En la plantilla de expertos y especialistas también estará Patricia Suárez, conocida como Wonder Woman, fundadora, presidenta y CEO de ASUFIN, vicepresidenta del FSUG y de Finance Watch y representante de los consumidores en consejos consultivos internacionales; David Céspedes, especialista en medicina preventiva y salud pública, quien estará al frente de ‘La Consulta’; la periodista y presentadora Lucía Riaño, que será los ojos de los ‘Mañaneros’ al otro lado del charco en ‘Conexión Miami’, y Pedro Santos, director y guionista en Viaje al centro de la tele, que recuperará las mejores imágenes de RTVE en ‘El señor de los archivos’. Equipo completo de 'Mañaneros'