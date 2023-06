'Cuelgamuros: recuperar la identidad', en 'Informe Semanal'

‘Informe Semanal’ asiste en el Valle de Cuelgamuros a los primeros trabajos de exhumación de 128 víctimas de la Guerra Civil en el reportaje ‘Cuelgamuros: recuperar la identidad’. Además, en ‘Milagro en la selva’, indaga en la historia de los cuatro hermanos que lograron sobrevivir a un accidente de avión en el Amazonas colombiano; y, en ‘Dentro de las Colecciones Reales’, entra en el nuevo museo de Patrimonio Nacional que está a punto de abrir sus puertas.

‘Cuelgamuros: recuperar la identidad’

Informe Semanal asiste, en el Valle de Cuelgamuros, a los primeros trabajos de exhumación de 128 víctimas de la Guerra Civil. Han pasado 87 años desde que se les dio por desaparecidos y 64 desde que sus cuerpos fueron trasladados sin conocimiento de sus familiares al antes conocido como Valle de los Caídos. Tras años de lucha, sentencias judiciales y recursos, se acaba de iniciar la última fase del proceso para localizar, identificar y devolver los restos de los desaparecidos a las familias que los han estado reclamando durante años. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, se pregunta que "quién se puede oponer, hoy en día, a que una familia recupere los restos de sus seres queridos. No es ideología, es pura humanidad".

En las criptas de la Basílica descansan 33.800 personas. Soldados de uno y otro ejército, pero también civiles asesinados en las retaguardias. "Es un proceso muy complejo y muy difícil, que no garantiza el éxito", nos asegura Fernando Serrulla, médico forense del Instituto de Medicina legal de Galicia, "pero vamos a intentarlo porque estamos buscando a 128 personas entre más de 33.000 cuerpos". Hubo familiares que pidieron expresamente el traslado, como nos confirma la historiadora Queralt Solé, que ha participado en la investigación. Pero muchas otras no. "Y, luego, muchas familias de soldados franquistas, enterrados en cementerios militares a los que no se informó que habían sido trasladados".

La Basílica se inauguró en 1959. Muy poco antes, y por orden de Franco, comenzaron los traslados que continuaron, incluso, hasta 1983. Este sábado, Informe Semanal cuenta alguna de sus historias. Contamos con el estremecedor testimonio de familiares como Mercedes Abril, biznieta de Manuel Lapeña: "Primeramente, me lo sacan. Se lo llevan. Lo matan a escondidas, le vuelven a esconder porque no nos dicen dónde lo han dejado… Dónde le han llevado. Y luego, a escondidas, le vuelven a sacar y le vuelven a esconder en otro sitio, sin pedir consentimiento ni decir nada de nada. Y, ahí, ya hasta le tapian".