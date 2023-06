'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dissabtes a La 2.

Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler conversarà amb el director de cinema Jaume Balagueró. Es va iniciar professionalment a la ràdio, concretament, a Ràdio L'Hospitalet, on feia un programa nocturn de cap de setmana, durant aquest període tenia moltes idees que ja pensava desenvolupar al cinema.

Juntament amb Paco Plaza va crear la saga [REC] RTVE CATALUNYA

Nascut a Lleida, és llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat de Barcelona. Va estudiar també fotografia i direcció fotogràfica. S'ha especialitzat en cinema de terror i fantàstic. Ha dirigit 'Los sin nombre', 'Darness', 'Frágiles' o 'Rec', i és el responsable de títols més recents com 'Venus', 'Way Down' i de la sèrie 'Historias para no dormir'.

El seu primer curtmetratge va ser 'Alícia', i l'inici de la seva carrera que ha estat plena d'èxits tan coneguts com 'Rec', que va fascinar per igual crítica i públic pel seu plantejament de gravació i narració.

El programa que feia entre 1993 i 1994 a Ràdio l'Hospitalet es deia 'La espuma de los días' RTVE CATALUNYA

A banda d'explicar a 'Noms propis' perquè li agrada el cinema fantàstic i la ciència ficció coneixerem anècdotes sobre com va sorgir l'encàrrec del documental sobre la gira de concerts dels primers concursants d''Operación triunfo'. Una feina que, assegura, li va donar una perspectiva nova i diferent de la seva carrera. O sobre com va acabar presentant el curt 'Alícia' a un dels festivals més prestigiosos del món, el de Clermont Ferran, a França.

Actualment està preparant altres projectes que aviat s'estrenaran. En la vessant més personal, també explicarà la seva experiència com a pare, i el fet d’estar casat amb l’escriptora Cristina Campos, finalista dels Planeta d’aquest any.