'Va de verd' és el programa de RTVE Catalunya dedicat a les plantes. Presentat per Maria Gómez i dirigit per David Ruiz i Salvador Rich, s'emet els diumenges a La 2.

'Va de verd' dedica el programa d’aquesta setmana a la professió del sector de la jardineria i les plantes. Per aquells que tinguin vocació i siguin apassionats de les plantes i els horts, descobrirem les sortides professionals, així com els estudis específics per dedicar-se al sector.

La Maria Gómez ens mostrarà algunes opcions per passar de l’afició a la professió, perquè per guanyar-se la vida en aquest sector hi ha força maneres de començar.

Ens ho explicaran en Josep Padullés, investigador al Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), i professor associat a la Universitat Autònoma de Barcelona; i Rita Álvarez, paisatgista. En Marc Caralt, un pagès de 29 anys que de petit ja somiava amb tenir una masia i ovelles, argumentarà que, malgrat no és un camí fàcil, “si realment t’agrada, segur que t’hi podràs guanyar la vida”. És el cas també de la Sílvia Pascual, que porta més de tres dècades treballant en el seu garden Vívers Ernest.

I amb els 'molys' de 'Va de verd' aprendrem noves maneres de combinar vocació i plantes i gaudir d’una vida molt verda.