'Destinos forzosos' en 'Informe Semanal'

‘Informe Semanal’ abre su ventana a la actualidad con el reportaje ‘Destinos forzosos’ en el que aborda el tema de los matrimonios forzados. A continuación, hablarán de la Filosofía y de la polémica por los cambios en su enseñanza en ‘Filosofía, ¿para qué?’

‘Destinos forzosos’

Sáhara fue engañada para viajar a Pakistán, donde la casaron a la fuerza con su primo. "Era la boda de mi hermana", nos cuenta, "compramos el vestido de novia y todo, y cuando quedan solo dos días me dicen que yo también me voy a casar... el mismo día. Yo dije yo no me voy a casar, es la boda de mi hermana". Sola, aislada y amenazada en un país que le era extraño, de nada sirvieron sus protestas. "Me quitaron los documentos, me cogieron el móvil", recuerda. "Al día siguiente me iba a casar y al día siguiente estaba casada".

Su marido la maltrató desde el principio. Perdió a su bebé tras una paliza. Y decidió huir. Estos días no puede dejar de pensar en las dos hermanas de Terrassa asesinadas allí, en Pakistán, por negarse a casarse con los hombres que su familia había elegido para ellas. Un caso que ha vuelto a poner sobre la mesa la terrible realidad de los matrimonios forzados y los crímenes de honor.

‘Informe Semanal’ quiere profundizar en cómo han vivido este trágico suceso otras mujeres musulmanas, e indagar en las diferencias entre los matrimonios concertados, que muchos consideran una cuestión cultural, y los matrimonios forzados. "Es una práctica muy habitual que manipulen la familia", dice Huma Jamshed, de ACESOP, Asociación Cultural de Mujeres Paquistaníes. "Llevan a la madre y la hija a Pakistán engañadas, le retiran su NIE y pasaporte y la dejan ahí plantada".

María se enteró con 15 años de que su familia quería casarla, a ella y a su hermana. "Tenían los billetes a Bangladés comprados para esa semana o la siguiente", dice, recordando el pánico que sintió ante lo rápido que iba todo. "Al principio no sabía qué hacer. Pensé que la única solución es contarle a mi profesora lo que pasa". Su profesora avisó a los Mossos, el único cuerpo policial que tiene un protocolo y un censo sobre matrimonios forzados. Este año ya han frustrado cinco en Cataluña. Rosa Negre, de la Unidad de Atención al ciudadano de Mossos d'Esquadra en Girona, pone el acento en el aislamiento y control al que muchas jóvenes musulmanas están sometidas incluso en su propia ciudad.

Los expertos alertan de la peligrosidad del verano. Dicen que durante las vacaciones muchas viajan engañadas a su país y allí las casan. Un fenómeno que las segundas generaciones, con más formación, empiezan a rechazar. Las cifras que trascienden son solo la punta del iceberg, porque la mayoría no denuncia, por miedo y para no enfrentarse a su propia familia… Una realidad invisibilizada que solo vemos cuando salen a la luz casos como el de Terrassa.