Tecnofobia en el trabajo: Â¿VolverÃ¡n los luditas al siglo XXI?

La adopción de las nuevas tecnologías en las empresas no solo optimiza la productividad, también es una clave de crecimiento y una garantía de supervivencia. Pero no todos ven con los mismos ojos esta realidad. El uso de algoritmos cada vez más sofisticados ha promovido un replanteamiento de los flujos de trabajo; aparecen empleos antes inexistentes y desaparecen ocupaciones que quedan obsoletas. Esto ha despertado inquietud entre trabajadores y trabajadoras que temen que sus puestos sean prescindibles. Algunos colectivos se han posicionado y rechazan abiertamente ciertos avances tecnológicos por el temor a que desaparezca la mano de obra humana. Pero la aversión a las nuevas tecnologías no es nueva, los luditas ya la sentían dos siglos atrás.



A principios del siglo XIX en Reino Unido, los luditas fueron los primeros en preocuparse por su futuro laboral con la llegada de las máquinas y la automatización a sus trabajos. El movimiento empezó el 11 de marzo de 1811 en Arnold, un pueblo cerca de Nottingham, cuando los trabajadores británicos destruyeron los telares de las fábricas textiles.

Un movimiento inspirado en un héroe imaginario Los luditas se inspiraron en el personaje imaginario de Nedd Ludd, un joven aprendiz que destruyó en 1779 el telar de su propio maestro. A finales del siglo XVIII la tensión entre los trabajadores y empresarios fue aumentando con la prohibición de los sindicatos. Las restricciones impuestas por el gobierno británico sobre el comercio internacional obligaron a los empresarios a reducir sus costes y producir materias primas de baja calidad, por lo que recurrieron a las máquinas. Las jornadas laborales se alargaron y los salarios se hicieron cada vez más precarios. Los luditas demostraron su descontento asaltando fábricas y destruyendo telares.