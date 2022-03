'Helvètica' és el primer programa de disseny de la televisió pública. Presentat per Flora Saura i Òscar Dalmau, tracta tots els vessants i compta amb personalitats del món del disseny. S'emet els diumenges a La 2 de RTVE Catalunya.

L''Helvètica' d'aquesta setmana gira al voltant de la relació entre el disseny i la llum principalment des de dos àmbits: el producte material (làmpades i altres elements d’il·luminació) i l’immaterial (la llum com a element intangible) en el disseny espais d’arquitectura, o art visual.

El disseny no només és capaç d’il·luminar qualsevol espai. També és possible jugar amb la llum com a material invisible. Acompanyarem la Flora Saura per conèixer la Maria Güell, dissenyadora d’il·luminació que ens demostrarà que la llum pot canviar radicalment la forma com percebem un espai.

L'Òscar Dalmau i el dissenyador Miguel Milá, durant l'entrevista RTVE CATALUNYA

Visitarem l’estudi del dissenyador Antoni Arola, que ens ensenyarà com treballa amb la llum per fer-la protagonista dels seus projectes multidisciplinars. L’Òscar Dalmau conversarà amb una de les figures històriques del nostre disseny, Miguel Milà, responsable d’algunes de les làmpades més cèlebres (i copiades!) del disseny.

Visitarem Nahtrang, un estudi que crea elements d’il·luminació on la simplicitat i la versatilitat són els protagonistes.

Saps per què quan tenim una idea se¿ns il·lumina una bombeta? RTVE CATALUNYA

I si, tal vegada, us heu preguntat perquè quan tenim una idea s’il·lumina una bombeta, la Júlia Solans us resoldrà aquest dubte... o intentarà fer-ho! Tot això, en el capítol més lluminós de la temporada.