El único sorteo en el que juega Samanta Villar, presentadora del magazine de Ràdio 4 'Avui sortim', es el de la lotería de Navidad y es amor a primera vista: si se enamora de un número lo tiene que comprar si o sí. Y atención, ya nos avisa, si le toca el Gordo es capaz de casi todo para coger un avión y marcharse bien lejos.

PREGUNTA: ¿Juegas a la Lotería de Navidad?

RESPUESTA: El único sorteo de lotería al que yo juego, es el Gordo de Navidad. No me lo pierdo y menos este año, porque encima estoy retransmitiendo el programa especial del sorteo del día de Navidad. O sea, que como me toque a mí en directo, ya me habéis oído suficiente. Cuelgo los cascos y saco corriendo.

“Tengo que comprar los dos números "bonitos"“

P: ¿Tienes algún número favorito?

R: No tengo preferencias de números, pero sí que tengo alguna manía. Así que... llego a la administración y hablamos de números bonitos. Y si veo dos, ya tengo que comprar los dos bonitos. Y si algún compañero mío tiene el número cerca, tengo que comprar participación porque como le toque y a mí no me da algo.

P: ¿Qué harías si te tocara la Lotería de Navidad?

“Creo que pagaría hipoteca“

R: Si me tocase la lotería, si me tocase la lotería, si me tocase la lotería... Una parte, yo creo que pagaría hipoteca, pero otra parte yo creo que me cogería unos cuantos fines de semana, volaría a algún país lejano a ir a los mejores restaurantes del mundo.