El sorteo más extraordinario permanece arraigado en nuestra tradición y cultura desde hace más de cien años. Muchos son los que, desde el verano, compran su décimo en el lugar donde pasan las vacaciones, o se desplazan a alguna ciudad para visitar sus calles y hacerse con un boleto. Hay quien se la juegan todo a uno, otros prefieren tener varias opciones. Lo que está claro es que esa ilusión por ser el afortunado de la Lotería de Navidad permanece en el ambiente, pero no siempre para bien, y es que hay personas que pierden su número o sufren el robo de su suerte. Que alguien se lleve tu décimo sin permiso puede ocurrir, y para que no cunda el pánico, hay unas lecciones básicas que tienes que saber.

¿Qué pasa si el número extraviado es premiado?

Si resulta que ese décimo ha sido agraciado, SELAE reclamará una copia de la denuncia para paralizar, por orden judicial, el pago del décimo hasta que se resuelva el procedimiento judicial. Eso sí, si no has hecho previamente ninguna fotografía, ni fotocopia, es decir, no tienes pruebas gráficas, el premio no se podrá cobrar.

Lotería de Navidad Getty Images/iStockphoto iStock

Aunque no todo está perdido. Resulta que, si el premio es mayor a 2.500 euros, existe la posibilidad de cobrarlo mediante la ley contra el blanqueo de capitales. Para que te entreguen el dinero tendrás que presentar el DNI. Por ello, si alguien no es dueño legítimo del boleto y lo intenta cobrar, se cotejará con la denuncia que se haya interpuesto. Si el premio es inferior a esta cifra, no se podrá recuperar el premio porque los premios se pagan al portador y, entonces, cualquiera podría cobrarlo en ventanilla.

