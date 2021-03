Doble cita en 'Las noches del Monumental' de RTVE: Música brasileña con 'Sampa' y 'Los felices años 20' con All'Art

‘Las noches del Monumental’ ofrecen una doble propuesta de música en vivo en el teatro madrileño: a las 19:00 horas ‘Sampa’, con el contrabajista Javier Colina y el pianista Albert Sanz y su estilo que combina la música brasileña con el jazz y el swing, un concierto que emitirá La 2, el 2 de abril. A continuación, el grupo All’Art con ‘Los felices años 20’ y sus canciones que han perdurado en el tiempo de esa década de entreguerras, de compositores como Gershwin o José Padilla. Este concierto podrá verse en La 2 el 9 de abril.

All’Art y ‘Los felices años 20’

A las 21:00 horas, ‘Los felices años 20’, en ‘Las noches del Monumental’. Un espectáculo del grupo All’Art, formado por la soprano Idoris Duarte, la mezzosoprano del Coro RTVE Alla Zaikina, el tenor del Coro RTVE Miguel Mediano, el acordeonista Cuco Pérez, el pianista Lorenzo Moya, el contrabajista Carlos Gómez Martin, y el percusionista de la Orquesta Sinfónica RTVE Raúl Benavent.

Un espectáculo para disfrutar de las felices y alegres canciones de los años 20. Interpretarán, entre otros temas. ‘I Got Rhythm’, ‘Wenn die Bestie Freundin’, ‘My Baby Just Cares For Me’ o ‘La violetera’.