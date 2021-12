Conseguir que 'El Gordo' de la Lotería de Navidad te sonría en el próximo sorteo no es nada sencillo. Según estudios matemáticos, hay una posibilidad de entre 100.0000 de que el sueño se haga realidad el 22 de diciembre. Pero como en todo la vida, la superstición entra también en juego en el bombo del sorteo y son muchos los que tratan de aliarse con la suerte para resultar agraciados con suculento premio.

Estas son algunas de las supersticiones más conocidas y curiosas:

La lotería regalada no toca

Aunque por tradición son muchos los que comparten décimos para el sorteo de Navidad, lo que sí tienen claro los supersticiosos es que si no aceptar que un amigo o familiar les regale un décimo y se afanarán por pagarlo porque creen que si no lo hacen, no tocará