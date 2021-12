Cada año, el anuncio de la Lotería de Navidad es uno de los más esperados. Casi podríamos decir que es tan esperado como el propio sorteo en sí, pues cada año se convierte en una de las imágenes más populares de las fiestas, y suele ser lo que da el pistoletazo de salida a las compras de los décimos. La ilusión, los sueños, la suerte, la solidaridad, la magia, el compartir... Son solo algunas ideas que suelen rondar en los anuncios de Lotería de Navidad a lo largo de la historia.

La publicidad del sorteo nunca deja indiferente a nadie. En RTVE.es hacemos un repaso por los anuncios de la Lotería de Navidad de nuestro siglo: desde el "calvo de la lotería" en los inicios del siglo XXI hasta la entrañable y despistada Carmina de este año.

Al estilo de los anuncios del 'Calvo', en los que no había voz en off, ese año una fábrica mágica de sueños era la protagonista del 'spot' , ya que en ella un montón de niños hacían realidad los sueños de los que jugaban a la Lotería de Navidad. El 'spot' estaba ambientado en los libros y películas de Harry Potter.

Año 2013: "Pon tus sueños a jugar"

El anuncio de 2013 ha sido uno de los más criticados y más parodiados de la historia de la Lotería de Navidad. Montserrat Caballé, Raphael, Marta Sánchez, David Bustamante y Niña Pastori protagonizaron una particular versión de "Always on my mind" de Elvis Presley, que no dejó indiferente a nadie.