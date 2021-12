Una veintena de niños y niñas de la Residencia Internado de San Ildefonso cantarán los números premiados durante el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, algo para lo que se preparan durante varias semanas.

Según el director del centro, Esperato Fernández, los pequeños ya están ensayando para preparar tanto sus voces como su expresión corporal de cara a la celebración del 22 de diciembre.

Fernández ha concretado que, durante el mes de octubre, se han hecho pruebas de voz para elegir las parejas de niños que participarán. "Lo que hacemos es ir probando voces, distintas parejas a ver cómo suenan y, cuando encontramos las que a nuestro juicio son las que mejor empastan, se forman las parejas y empiezan a ensayar", ha remachado.

"Los niños de aquí, por costumbre o por hábito de escucharlo, casi todos canturrean. Los niños no van a cantar ópera, entonces no se necesita tener unas voces especiales. Ellos están acostumbrados al soniquete, lo hacen con cierta facilidad y lo único que buscamos es que sean voces que empasten, que suenen bien los dos a la vez", ha relatado.

"Pautas" y "afecto" para el gran día

Sobre si se les prepara de alguna forma específica para afrontar el gran día, ha revelado que se les ofrecen "pautas" y se intenta "rodearles de afecto y darles seguridad". "Como haríamos con nuestros hijos si mañana van a jugar un partido importante o a hacer un examen. Les intentas transmitir seguridad, les tranquilizas, les dices que lo van a hacer muy bien y que no pasa nada si se equivocan. Pero no llevan una preparación psicológica especial para el sorteo porque no es necesario", ha zanjado.

En este punto, ha recordado que todos los niños de la residencia participan de forma voluntaria en la lotería. "Algunos, cuando son muy pequeños todavía no les llevamos porque no están capacitados para hacerlo, y algunas veces a los muy mayores tampoco, porque no les gusta ya que se ven muy mayores para ello", ha detallado.

Según ha asegurado Fernández, el uniforme que vistan los cantores el próximo 22 de diciembre será "el que llevan siempre", el que utilizan a diario, aunque con algún toque especial en los complementos, por ser un día tan relevante, que elegirá un equipo de creativos. De este modo, los chicos llevarán chaqueta azul marino y pantalón gris, y faltas grises con cuadros, las niñas.