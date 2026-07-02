El karaoke de Laura del Val para las rupturas de verano: de Julieta Venegas a 'El Tiburón'

Al contrario de lo que Sonia y Selena llevan cantando desde 2001, cuando llega el calor, los chicos (y las chicas), más que enamorarse, rompen sus parejas. No lo dice solo ella: detrás hay alguna que otra estadística. Pero como en esta sección Laura del Val está para poner música, lo que ha traído es una selección de canciones de karaoke que explican, con mucho humor, todas las fases de una ruptura estival. Una playlist que convierte el desamor en comedia y demuestra que, al menos en verano, hasta las rupturas se pueden cantar

La primera parada llega con Me voy, de Julieta Venegas. El momento de las dudas, de darle vueltas a una relación que ya no funciona y de empezar a asumir que quizá ha llegado el momento de decir adiós. Después llega la decisión definitiva. Ahí entra Pablo Alborán con Si hubieras querido, una canción que, según Laura, resulta mucho más elegante que cualquier mensaje improvisado. "Te viene Pablo y te canta esta canción para dejarte y bueno, mejor que en un mensaje de WhatsApp", bromea.

14.26 min Mañana Más - El karaoke de Laura del Val para una ruptura de verano