Cápsula Radio, el proyecto que une la ficción sonora con las salas de teatro
- La sala, Société Mouffette y Coma 14 nos invitan a visitar los teatros para descubrir el final de 11 historias inspiradas en radios de distintas épocas
- Denise Despeyroux inaugura la serie con "El viaje de los niños", un relato sobre el reencuentro de hijos de exiliados uruguayos en los años 80
Once teatros, once radios, once historias. Las compañías teatrales Société Mouffette y Coma 14, con la colaboración del programa de Radio Nacional La sala, han puesto en marcha Cápsula Radio, un proyecto que une la ficción sonora con las salas de teatro de toda España.
Cada sábado, entre las 06.00 y las 07.30 h, La sala emitirá un relato sonoro de cuatro minutos cuyo final se revelará en una pequeña instalación teatral denominada "radiocápsula" que estará ubicada en el vestíbulo de un teatro. Cada "radiocápsula" contendrá una radio y diversos objetos de una década determinada, elementos que han servido de inspiración a un autor o autora para crear esa historia, vinculada siempre a un programa de radio representativo de esa época.
Quienes no puedan acudir al teatro para descubrir el desenlace tendrán a su disposición el relato completo el sábado siguiente en el podcast de La sala.
"El viaje de los niños", primera entrega
La primera entrega de esta serie la firma la dramaturga hispanouruguaya Denise Despeyroux, quien se ha inspirado en una radiocasete Seleco roja de los años 80 para crear su relato, titulado "El viaje de los niños". En él recupera un episodio histórico de 1983: el vuelo fletado por el gobierno socialista español que permitió a 154 niños y adolescentes, hijos de exiliados uruguayos en Europa, viajar a Montevideo para reencontrarse con sus familiares durante la dictadura.
La historia de Despeyroux, que ella misma describe como de "carácter épico", rememora la emoción de aquel 26 de diciembre cuando el pueblo uruguayo salió a las calles para recibir a los autobuses que trasladaban a los menores desde el aeropuerto. A través de testimonios dramatizados, se recrea el ambiente de aquel trayecto de 20 kilómetros que, debido a la multitud, se prolongó durante casi seis horas.
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El Teatro Valle-Inclán de Madrid, segunda sede del Centro Dramático Nacional (CDN), acoge esta primera radiocápsula, con la que además se invita a los visitantes a participar enviando audios de WhatsApp con sus impresiones sobre el final de la pieza, que serán compartidas en futuras emisiones de La sala.
Las próximas historias de Cápsula Radio están escritas por Sergio Baos, Marta Barceló, Isabel Coixet, Alberto Conejero, Tolo Ferrá, Rafael Gallego, Vera González, Clara Ingold y Jorge Muriel. Los teatros que darán acogida a sus correspondientes "radiocápsulas" son el Teatro Gayarre, en Pamplona; el Teatro Principal de Palma; el Teatre Nacional de Catalunya y la sala Beckett, en Barcelona; el Teatro del Barrio, en Madrid; la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón; el Teatro Central de Sevilla y LAVA, el laboratorio de Artes Escénicas de Valladolid.
Cápsula Radio busca de esta manera no solo rescatar la memoria histórica y los recuerdos familiares ligados a la radio, sino también crear un puente directo entre el medio sonoro y el espacio escénico.