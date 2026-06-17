Cápsula Radio, el proyecto que une la ficción sonora con las salas de teatro

Once teatros, once radios, once historias. Las compañías teatrales Société Mouffette y Coma 14, con la colaboración del programa de Radio Nacional La sala, han puesto en marcha Cápsula Radio, un proyecto que une la ficción sonora con las salas de teatro de toda España.

Cada sábado, entre las 06.00 y las 07.30 h, La sala emitirá un relato sonoro de cuatro minutos cuyo final se revelará en una pequeña instalación teatral denominada "radiocápsula" que estará ubicada en el vestíbulo de un teatro. Cada "radiocápsula" contendrá una radio y diversos objetos de una década determinada, elementos que han servido de inspiración a un autor o autora para crear esa historia, vinculada siempre a un programa de radio representativo de esa época.

Quienes no puedan acudir al teatro para descubrir el desenlace tendrán a su disposición el relato completo el sábado siguiente en el podcast de La sala.

07.07 min La sala - Cápsula Radio 01, el avance: un proyecto de Coma 14 y Société Mouffette