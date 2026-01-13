Celebra el Art's Birthday Party con Radio Clásica el 17 de enero

El Art's Birthday Party es una celebración internacional radiofónica a la memoria del artista de Fluxus Robert Filliiou, quien declaró, el 17 de enero de 1963, que el arte había nacido hace exactamente 1.000.000 de años cuando alguien dejó caer una esponja seca en un cubo de agua.

Para este evento internacional, el Grupo Euroradio Ars Acustica de la Unión Europea de Radiotelevisión (UER) ha diseñado una forma de organizar los contenidos y las contribuciones bajo la idea de "regalos" sonoros. Las aportaciones de cada país se recopilarán en dos puntos principales, en Viena (ATORF) y Estocolmo (SESR), para alimentar los dos canales de Euroradio.

Se trata de un evento internacional en el que participarán doce países de toda Europa: Alemania, Austria, República Checa, Suiza, Suecia, Eslovaquia, Eslovenia, Lituania, Serbia, Croacia, Reino Unido y España. Las contribuciones de cada uno de ellos se podrán escuchar en Radio Clásica de 20.00h a 00.00h con la presentación de Miguel Álvarez (Ars sonora)

Chus Arellano es el autor e intérprete de Fática y Chaos, que celebrará esta fiesta del arte sonoro a partir de las 22.50 h (CET) en Radio Clásica y buena parte de Europa.

Arellano describe la pieza en los siguientes términos:

Fática y Chao pretende celebrar el longevo cumpleaños del arte desde dos presupuestos: la necesidad imperiosa de comunicarnos y el alegrón hecho habla.

Para lo primero, hay un a priori que es comprobar que la comunicación puede darse, que el canal está abierto, que alguien escucha al otro lado. O lo que viene a ser, en términos lingüísticos, la mítica función fática. (Dicho sea de paso, esa función del lenguaje que pareciere secundaria y que cada vez creo más esencial.) Así que la pieza comienza comprobando dicha «faticidad».

Y de ahí se pasa a un poema serial en el que se trata de materializar el habla en la categoría gramatical que mejor lo encarna: las interjecciones/onomatopeyas: esas palabrejas que son actos de habla en sí mismas, que gritan, gozan, se alegran o admiran o se duelen o chillan, saludan o imitan los ruidos/sonidos de lo real. Qué mejor sinfonía del lenguaje que acumular todos estos vocablos, cuya materialización funciona por sí misma, que son al fin y al cabo actos del instante, y trenzarlos en una cadena performativa. Tal como expresa Charles Olson, «…examinar […] la condición actual del lenguaje […] en su doble significado de discriminación (logos) y de grito (lengua) […] El logos (o el discurso) durante este tiempo ha marcado, por ejemplo, tan profundamente nuestro concepto y uso del lenguaje, que sus otras funciones, las del habla, reclaman su reintegración, a tal punto que algunos nos hemos vuelto hacia los jeroglíficos o los ideogramas en un intento por recuperar el equilibrio.» Aquí se ha vuelto hacia las interjecciones y las onomatopeyas, en un intento por reequilibrar pensamiento y corporalidad, acentuando, ay, evidentemente, lo segundo: la voz, la acción, lo articulatorio. Fática y Chao quiere ser una celebración matasuegras del 1.000.063º cumple de Art! Ojalá"