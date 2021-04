Ràdio 4 de RNE i la Sala Beckett del Poblenou de Barcelona han decidit sumar esforços per tornar el radioteatre a la radiodifusió catalana amb el programa 'Sala 4' que dirigirà Margaret Rius. El programa inclourà 'Històries de l'altra banda' una coproducció de Ràdio 4 i la Sala Beckett, que emetrà quatre obres breus de teatre contemporani de nova producció, obrint un camí de ficcions sonores originals.

Toni Casares, director de la Sala Beckett, comenta: "Escoltar teatre per la ràdio, en aquesta època de forçat aïllament, ens situa i ens projecta socialment. Hem de agrair-ho als radiofonistes i als grans "Imaginadores d'històries", que són els dramaturgs i els intèrprets.

La tradició a RNE i Ràdio 4

Històricament hi ha hagut dues grans escoles de radioteatre al nostre país, Ràdio Barcelona i RNE. Durant els 50, 60 i 70 moltes generacions van créixer escoltant els “Elencos escénicos” de les dues empreses i algunes telenovel·les mítiques, com les de Guillermo Sautier Casaseca, serials com “Matilde, Perico y Periquín” o “Lucecita” van arribar als 70. Entrats en la transició, encara es van mantenir algunes sèries, com “La saga de los Porretas” a la SER (76-88) o “Sobrenatural” (1994-1996) o “Historias” (1997-2003) a RNE.

RÀDIO 4 - RTVE.es

Des que va néixer, el 13 de desembre del 1976, Ràdio 4 es va comprometre a difondre el teatre català. Evidentment amb autors clàssics, però també amb obres de Salvador Espriu ,Baltasar Porcel, Josep Ma. Espinàs, Goldoni, Alfred Badia, Joan Oliver, Rafael Anglada o Manuel de Pedrolo.

Entre els seus intèrprets, també veus històriques impressionants com Maria Matilde Almendros, Juan Manuel Soriano, Constantino Romero, Montserrat Carulla, Paquita Ferrándiz, Josep Ma. Caffarel, Josep Ma. Angelat, Felip Peña, Però també amb la participació d’actors i actrius més joves en aquells moments com Àngels Moll, Joan Pera, Carme Elías, Mercè Sampietro. Comptarem amb alguns d'ells a 'Sala 4' perquè ens expliquin les 'intimitats' d’alguns enregistraments històrics.