La Mar de Músicas inaugura este jueves su nueva edición con una ópera-punk de Kusturica

La Mar de Músicas, el gran festival multicultural español, alcanza su edición número 18 fiel a su idiosincrasia abierta, diversa y multifacética, centrada este año especialmente en África, continente sobre el que se congrega buena parte de la programación de este año.

El festival cartagenense ofrece a lo largo diez días -del 19 al 28 de junio- una amplia exposición del arte actual africano en casi todas sus formas, representado a la perfección por la cantante maliense Oumou Sangaré, a quien se le otorgará el primer premio La Mar de Músicas por su impagable labor en defensa de los derechos humanos.

El Tiempo de los gitanos, de Kusturica La inauguración del festival el jueves 19 no está relacionada con África, pero tiene todos los atributos para encajar como un guante en la personalidad multiétnica de La Mar de Músicas. Se trata del estreno de El Tiempo de los Gitanos, una adaptación en formato de ópera-punk de la prestigiosa película de Emir Kusturica del mismo nombre, que en su día- allá por 1989- fue galardonada con el premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes. La obra cuenta con la participación de más de 40 intérpretes en escena, además del grupo de rock balcánico The No Smoking Orchestra, conocido por las delirantes e infecciosas bandas sonoras de las películas del director serbio. El Tiempo de los Gitanos será retransmitida en directo por Radio 3 el jueves 19 a partir de las 22:00 horas, con los comentarios de Arturo J. Paniagua desde el Auditorio El Batel de Cartagena. Hay muchísima expectación ante el reestreno de la obra, ya que como dice Paco Martín, director del festival "desde 2007, cuando Gerard Mortier le encargó a Kusturica esta ópera punk y se representó en la Ópera de La Bastilla de París 18 veces, no se había vuelto a representar". La adaptación no se reduce a una relectura musical de la película en un formato diferente. Aunque está imbuida del espíritu y la iconografía tan característica de Kusturica, la ópera-punk tiene un estilo propio. «Esto es teatro, y las reglas del juego son muy diferentes», afirma el director, que supervisa absolutamente todos las facetas artísticas de su opera, desde la dirección de escena a la composición musical y el guión, escrito junto a Gordan Mihic y que inspiró a Nenad Jankovic el texto definitivo. El Tiempo de los Gitanos se sitúa más cerca de la comedia musical que de la ópera en el sentido clásico. «Posiblemente se ubique más bien entre la opereta y el musical. Pero todo eso hay que verlo más bien con el espíritu de los Monty Phyton», comenta el propio Emir Kusturica.

Nuevos sonidos africanos Respecto a la oferta exclusivamente musical, el festival está marcado por la decisión de los organizadores de dedicar buena parte de la programación de esta 18ª edición de La Mar de Músicas a los nuevos sonidos de África. De este modo, más de una treintena de artistas de rap, reggae, soul, música electrónica o fusión procedentes del continente africano, desfilarán a lo largo de 10 días por los diferentes escenarios de la localidad murciana para mostrar como suena la África de estos días. El festival ofrece la posibilidad de disfrutar de artistas de la talla de Alpha Blondy, uno de los más celebrados músicos de reggae del continente (20 de julio), de Shangaan Electro, la herencia musical de la etnia tsonga shangaan reinterpretada con instrumentos electrónicos (20 de julio), de Tony Allen, una de las grandes referencias del Afrobeat, que viene acompañado del cantante soul Amp Fiddler y el rapero británico Ty (21 de julio), de la sensacional Oumou Sangaré junto a Bela Fleck (el mejor banjo del mundo) y el batería Will Calhoun de Living Colour, que arrancan su gira europea en Cartagena (23 de junio) o de Sierra Leone's Refugee All Stars, insólito y apasionante grupo formado en los campos de refugiados que provocó la guerra civil de Sierra Leona (23 de julio). También forman parte de la programación Trilok Gurtu Band (acompañados de Oumou Sangaré y Jan Garbarek), en su único concierto en España (24 de junio), Fatoumata Diawara, la maliense que nos ha arrebatado con su fusión de folclor africano con soul, funk o jazz (24 de junio), el cantante y compositor Blick Bassy, conocido como la "nueva voz soul de Camerún" (27 de julio) o Baloji & L'Orchestre de la Katuba, con los que el hip-hop se alía con el ndombolo y el soukouss, desde la República Democrática del Congo (29 de julio).

Cartel diverso con Cocorosie o Destroyer Pero no todo es África en esta edición de La Mar de Músicas. El festival también incluye en su amplio cartel a artistas de otras latitudes, abarcando géneros que van desde la electrónica a la samba, pasando por el indierock o el flamenco. Así, se subirán en los próximos días a los escenarios cartageneros artistas como los jamaicanos The Skatalites, las franco-americanas CocoRosie, el canadiense Destroyer, los japoneses Tokyo Ska Paradise Orchestra, el italiano Vinicio Capossela, los brasileños Garotas Suecas y Carlinhos Brown y la representación española formada por Juan Perro, Anni B Sweet, The Pepper Pots, Los Evangelistas, con su homenaje rock a Enrique Morente, John Talabot y la cantaora Carmen Linares acompañada al baile por Belén Maya.