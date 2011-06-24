Radio 3 ofrece el Dcode Festival en directo

Potentes bandas foráneas y nacionales y una programación paralela que incluye actividades artísticas, forman un atractivo tándem de música y arte que se echaba de menos en la capital. La todopoderosa promotora Live Nation se instala en la Universidad Complutense de Madrid y abre las puertas de un nuevo macro evento musical: el Dcode Festival.

Radio 3 te acercará el festival, allá donde estés, el viernes 24 de junio de 20.00 a 23.00 horas; y el sábado 25 de 19.00 a 23.00 horas. Los comentarios correrán a cargo de José Manuel Sebastián (Hoy empieza todo).

Grandes atracciones internacionales para el viernes En lo más alto del cartel del 24 de junio la organización ha situado al cuarteto norteamericano My Chemical Romance. Look siniestro y punk y rock a partes iguales para un grupo que en sus inicios parecía destinado al consumo para adolescentes. Su último álbum, Danger days: the true lives of the fabulous killjoys (2010) contiene varios himnos que les han granjeado el respeto de los gurus de la prensa especializada. En la misma frecuencia sonora se mueven los canadienses Sum 41, en activo desde 1996 y con dos álbumes para la posteridad, All killer no filler (2001) y Chuck (2004). Un buen antídoto para tanta descarga lo tiene The Low Anthem. En plena promoción de su cuarto disco, Smart flesh, el grupo indie folk de Providence ofrecen un sonido aterciopelado y sutil. Otra banda de EEUU para la jornada del 24. Desde Baltimore, All Time Low, con una idea fija en sus actuaciones: divertirse con potentes riffs y ritmos veloces. Otras actuaciones de este día: Eels, Band of Horses, Foster The People.

Y para el sábado... Desde Leicester, Kasabian cerrará la primera edición del Dcode Festival. Con sólo tres álbumes han conquistado un prestigio que a muchos les ha llevado media vida. Herederos de Stone Roses, los británicos tiene un directo bailable y enérgico. El quinteto sueco The Hives ha sabido crear una aureola de misterio en torno a un supuesto sexto miembro que los dirige en la sombra. Exista o no, lo cierto es que tienen una de las puestas en escena más demoledoras que se pueden ver en la actualidad. Con The black and white álbum (2007) se ganaron su hueco en la historia del rock. También el 25, el dúo de Toronto Crystal Castles desplegará en la Complutense su poesía vestida de columnas electrónicas. Ethan Kath y la carismática vocalista Alice Glass, que suele autolesionarse en sus actuaciones, han conseguido abrir un camino ignoto en pleno siglo XXI. Completan el plantel del sábado, entre otros: The Vaccines, The Ting Things, The Sounds.

Así suena el producto nacional Si el listón de las bandas de fuera es alto, el de las del terreno no le va a la zaga empezando por los granadinos Lori Meyers, con seis discos ya, el último recién estrenado, Cuando el destino nos alcance. El mallorquín LA que con su disco de 2010, Heavenly hell, ha conseguido un sonido robusto y elaborado a la altura de los mejores E.L.O. Los valencianos Polock, recién venidos de su gira por medio mundo y elegidos a propuesta de Radio 3 para hacer el circuito AIEnRUTa Artistas del próximo otoño. Havalina y su pop rock denso y progresivo jugando en casa. Como los también madrileños Toundra que han sorprendido con una propuesta siempre arriesgada como la instrumental. Otra sorpresa llegada del foro la han protagonizado The Zombie Kids con su provocadora mezcla de punk y electrónica. Y para sorpresa la de los catalanes Manel, que con su último disco, 10 Milles Per Veure Una Bona Armadura, se han convertido en el primer grupo que cantando en catalán alcanza el número 1 en ventas. Más apuestas nacionales en el Dcode: Mucho, la nueva banda de los componentes de Sunday Drivers; Nothink, tocando el cielo con la producción que les ha hecho el mítico Matt Bayles; The New Raemon o The Bright también sonarán en Cantarranas este fin de semana.