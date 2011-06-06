Entertainiment - Iris

Iris es el trabajo con el que regresan los burgaleses Entertainiment después de tres años de espera. La banda formada por Emilio Lizcano, Luis Lizcano, Carlos Gutiérrez, Samuel Peñas y Sergio Barcenilla, llevan juntos desde el año 1997 y tienen una larga trayectoria a sus espalda que bien lo refleja su extensa discografía. En el año 2008 ganaron la cuarta edición del CyL Music Festival y ahora vuelven a la escena con este Iris que les coloca entre los mejores grupos de esta comunidad autónoma.

El sonido de pop-rock, con toques de electrónica, es el protagonista de Iris que cuenta con una interesante mezcla de canciones del presente del grupo (“La vida alegre”, “Lanzarote y Ginebra”, “Olas en tus ojos”, “Cleopatra”, “Vuelve el amor”, “Las noches del sol” y “Laberinto”) con otras que forman parte de lo que podríamos definir como la historia de la banda (“Madonnas”, “Murciélagos sordos”, “Otras manos” y “Ballenas Blancas”), además del bonus track “Ballenas Blancas Remix”.