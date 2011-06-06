Darren Hayman & The Secondary Modern - Essex Arms

Essex Arms es el nuevo álbum de Darren Hayman & The Secondary Modern. Darren Hayman ha editado 4 álbumes en solitario. También ha tocado el bajo y cantado en Hayman, Watkins, Trout and Lee y fundado The French con John Morrison.

Pero Darren es seguramente mejor conocido por haber estado en el grupo de culto Hefner, que sacó 4 discos y ahora ha sacado muchas canciones inéditas en ediciones extendidas y recopilatorios.

En la última encarnación de The Secondary Modern ha juntado un grupo de músicos que pueden hacer jusiticia a unas canciones cada vez más complejas y maduras.