Astrud & ColÂ·lectiu Brossa - Lo nuevo

Astrud han regresado a la actualidad de la música nacional por la puerta grande. No por nada han sido destacados en todas las listas de lo mejor del año pasado, y han hecho correr ríos de tinta gracias a su reinvención junto al Col·lectiu Brossa para dar a luz a ese inexplicable e indefinible disco de “grandes éxitos” que fue “Lo nuevo”.

Sus directos han vuelto a dar mucho que hablar y aquel videoclip que Jimmy Gimferrer creó para “La música de las supercuerdas” ha confirmado la cualidad de Astrud de grupo irrepetible, capaz de cuestionarlo todo, de derribar concepciones preestablecidas para reconstruirlas totalmente remodeladas desde una perspectiva totalmente pop, lo que les ha valido la admiración del público intelectual, del popular, del escéptico, del ácrata, del... Todos se ponen a sus pies.

Y sí, como en todos los discos de “grandes éxitos”, muchos echamos a faltar canciones que nos hubieran gustado que hubieran estado presentes. Pues bien, el 25 de abril sale a la venta un nuevo single digital de la banda catalana, que incluye la ya conocida versión de “Lo popular”, con su letra absolutamente genial, sus raíces folclóricas y su forma moderna e impactante. Y como cara B tendremos la versión que junto al Col·lectiu Brossa registraron de uno de sus grandes temas “Hay un hombre en España”. Irreverente, recalcitrante, original, fresca, sublimada más todavía bajo esta nueva forma, con ese acordeón que le da un aire más mediterráneo.

Pero sí no teníamos suficiente, también presentamos un nuevo videoclip de Gimferrer para “Lo popular”, que funciona como perfecta continuación del anteriormente comentado para “La música de las supercuerdas”, y en el que volvemos a acudir a un fabuloso ejercicio de creatividad, de quiebros y surrealismo maravilloso, de reacciones inesperadas, y de todas esas características que nunca podremos encontrarnos fuera del universo Astrud. Por eso los adoramos tanto. Por eso y porque siguen demostrando ser infalibles con las melodías. Y con sus letras. Y con sus portadas... ¿Será esto amor?