Bnet estrena su nuevo canal de Youtube con un exclusivo rap

Tras su marcha de FMS España 2020, Bnet anunció que se retiraba de los circuitos competitivos, pero no del freestyle. Prueba de ello es su paso por Réplica: Combate de estrellas y la apertura de su propio canal de YouTube. El artista, uno de los referentes del free a nivel nacional e internacional, cuenta en su palmarés con títulos como campeón de la Freestyle Master Series y campeón internacional de la Red Bull Batalla de Gallos 2019.

Tal y como indica su equipo, el canal será un punto de encuentro para todos los fans de Bnet y del freestyle donde se podrá encontrar toda la nueva música del madrileño, así como contenido exclusivo e inédito. El canal también recogerá muchas de sus actuaciones y colaboraciones de los últimos años y nuevos contenidos donde fusionará su voz con otros artistas.

Bnet anunció el pasado mes de septiembre su retirada de la FMS Internacional y del freestyle competitivo para centrarse en nuevos proyectos. "Esto no quiero decir que no vayáis a verme improvisar ya que seguiré haciendo freestyle e incluso batallar en ocasiones puntuales siempre y cuando tenga motivación y ganas", explicaba entonces. "Os prometo que os iré comunicando pronto qué cosas estaré haciendo y responderé a todas vuestras dudas de mejor forma que esta a lo largo de la semana. Gracias por haber estado ahí apoyándome siempre en esta etapa de mi vida y haber formado parte de todo el proceso que me ha hecho llegar a donde estoy, me llevo muy buenos recuerdos y experiencias de estos años que hemos vivido juntos y que nunca olvidaré".

Desde entonces muchos aficionados han trasladado su interés por conocer más sobre los nuevos proyectos, del que este canal es el primer paso de un año 2022 que promete estar cargado de sorpresas.​