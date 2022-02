Rauw Alejandro, Becky G y María Becerra, entre las novedades

¿Hay mejor manera que acabar la semana con nueva música en tu playlist? Rauw Alejandro ha sido uno de los responsables gracias a "Caprichoso", el primero tema de lo que será Trap Cake Vol.2, el álbum que sucederá a su exitoso Vice Versa y que podría llegar a nosotros a lo largo de 2022. Otro tándem que no ha perdido la oportunidad de alimentar el hype durante semanas ha sido el compuesto por Ed Sheeran y Taylor Swift. Amigos desde hace años, los intérpretes vuelven a unirse en el remix de "The Joker and The Queen", un tema que Sheeran ya incluyó en su disco =.

Pero si hablamos de girl power, no podemos pasar por alto la collab qu ese han marcado Sofía Reyes y María Becerra en "Marte" o la explosiva unión de Becky G y Karol G en "MAMIII". Esta última canción está producida por Ovy On The Drums y como bien apuntaron sus protagonistas, el tema promete convertirse en todo un himno.

“Viene HIMNO … Los días están contados ⏰ ⏰ ⏰ ¡Salud mamiiiiii! ��✨✨✨✨✨“ — LABICHOTA (@karolg) February 4, 2022

Y que el ritmo no pare, porque Funzo & Baby Loud están de vuelta con "Pisa el acelerador", Luis Fonsi junto a Cali y El Dandee en "Ley de Gravedad", el trío compuesto por Abraham Mateo, L-Gante y Omar Montes en "Vamos que nos vamos" y "No se olvida" de Wisin y Yandel. Pero si todavía tienes ganas de más, no te pierdas "Días Mejores" de Blanco Palamera o "Nos perderemos en Marte", de Álvaro de Luna. Dale al play y... ¡disfruta!

"Pisa el acelerador" - Funzo & Baby Loud

"Marte" - Sofía Reyes y María Becerra

"Nos perderemos en Marte" - Álvaro de Luna

"MAMIII" - Becky G y Karol G

"Caprichoso" - Rauw Alejandro

"Ley de Gravedad" - Luis Fonsi, Cali y El Dandee

"The Joker and The Queen" - Ed Sheeran y Taylor Swift

"No se olvida" - Wisin y Yandel

"Vamos que nos vamos" - Abraham Mateo, L-Gante y Omar Montes