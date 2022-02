Karol G y Becky G juntas: "Mami" ya tiene fecha de estreno

Las dos G más potentes de la música latina actual unen su talento en "Mami". La propia Becky G daba ayer la noticia en su cuenta de Instagram con una fotografía de las dos, cual guerreras, pero con una estética muy diferenciada entre ambas. Por una parte, vemos a Becky con un estilismo que nos recuerda al de Shakira en 2009 entonando eso de: "Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas". Y por la otra, está Karol, al más puro estilo Xena: la princesa guerrera, ataviada con un corsé metalizado y unos largos guantes rojos.

"Mami" será el primer tema que las dos artistas lancen juntas, sin compañía de nadie más, porque sí que habían coincidido antes en el remix de "Mi Mala", junto a Mau y Ricky, Leslie Grace y Lali. El anuncio de este lanzamiento ha pillado por sorpresa a muchos de sus fans, especialmente a los de Becky, pues la estadounidense llevaba un tiempo en silencio y sin publicar nada suyo. Entre lo último que ha sacado, y no es suyo, está la canción "Pa mis muchachas", con Christina Aguilera, Nathy Peluso y Nicki Nicole. En cambio, La Bichota está teniendo un año de lo más productivo. Hace unos meses lanzó su álbum SEJODIOTO con el que ha arrasado en todas las plataformas digitales.

Sabemos que la canción está producida por Ovy On The Drums, gracias a que el productor colgó una foto desde su estudio en Los Ángeles con ellas y afirmó una vez más que la canción es "un himno".

La expectación ante esta inminente colaboración es máxima, pues ambas han estado alimentando las ansias de sus millones de seguidores con diferentes frases en sus cuentas de Twitter, que sospechamos podrían ser parte de la letra de la nueva canción.

¿De dónde viene la G de Karol y Becky?

¿Acaso son familia? Pues no, a Karol y a Becky no les une ningún lazo familiar o parentesco, solo su pasión por la música y las iniciales de sus apellidos. En el caso de Karol G, es colombiana y tiene 30 años, su nombre real es Carolina Giraldo Navarro. Y en el de Becky G, es norteamericana y tiene 24 años, su nombre real completo es Rebbeca Marie Gómez. Misterio resuelto. Pero, a pesar de no ser familia, si que son buenas amigas y en más de una ocasión han aparecido juntas en premios, galas, etc.

“a veces no te cambian por algo mejor y ni siquiera por algo más rico“ — Becky G. (@iambeckyg) February 8, 2022

“Viene HIMNO … Los días están contados ⏰ ⏰ ⏰ ¡Salud mamiiiiii! ��✨✨✨✨✨“ — LABICHOTA (@karolg) February 4, 2022

La realidad es que son dos de las artistas más queridas del género urbano y sus seguidores hacía tiempo que pedían verlas juntas. Sueño cumplido, esta madrugada sale "Mami" en todas las plataformas y promete ser un himno, según las palabras de La Bichota en redes sociales. Las horas están contadas, y según han comentado en stories, esta madrugada tendremos "el himno".