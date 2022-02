El gallego acaba de convertirse en el streamer español más seguido de Twitch por delante de Ibai Llanos, El Rubius o AuronPlay. El creador de contenido acaba de superar los 46.516 suscriptores, una cifra que lo sitúa en el número uno de la plataforma dentro de nuestras fronteras. Esta subida se debe principalmente a su retransmisión durante la final de 'El Juego del Calamar' en Twitch, un evento en el que quedó subcampeón frente a OllieGamerZ pero que le sirvió para crecer considerablemente en número de suscriptores.

Hace unos días, él mismo se encargaba de anunciarlo en su cuenta de Twitter destacando que respeta mucho el trabajo de sus compañeros, la mayoría también amigos. "Esto es un logro personal que busco desde que tengo 100 viewers en wow. Os dije que lo conseguiría, y hoy, día 5 de Febrero de 2022, lo he conseguido", añadió El Xokas.

Su nombre real es Joaquín Domínguez, aunque en Internet todos lo conocemos como ElXokas. Según ha hecho público el portal Twitch Tracker, encargado de las estadísticas de la mencionada plataforma, el streamer cuenta actualmente con el mayor número de suscriptores activos de nuestro país, con un total de 46.516. Adelantando, por un poco más de 1.500 suscriptores a Ibai Llanos, quien actualmente pasa a ocupar la segunda posición.

“No pongo a mis compañeros en la imagen porque no hay beef alguno, respeto mucho a todos y la mayoría son muy amigos míos.

Por detrás, dentro de este ranking nacional, estaría AuronPlay con 38.005 suscriptores, IlloJuan con 26.472, JuanSGuarnizo con 24.890, El Rubius con 21.397 y TheGrefg con 15.518. Llama la atención que en este top 10 de Twitch no se encuentra ninguna mujer. A nivel mundial, el gallego se queda en un nada desdeñable sexto puesto.

A principios de este año, recibió el premio Esland a streamer revelación del 2021. Tras recogerlo, El Xokas posó para los premios y dejó el siguiente mensaje de agradecimiento en Instagram: "Mis batallas se cuentan por victorias. Gracias a todos los que habéis apostado por mi todo este año, este premio también es vuestro".

Además, durante el pasado mes de enero su canal fue el segundo más visto de todo el mundo, con un total de 14 millones de horas visualizadas acumuladas, solo por detrás del canadiense Félix Lengyel, xQc. Por otra parte, el streamer no es ningún desconocido para el gran público. Ha tenido alguna que otra polémica en Twitter por su particular y directa forma de hablar y ha sido entrevistado por David Broncano en La Resistencia. Aún así, la repercusión mediática de El Xokas todavía no llega a los niveles de Ibai Llanos, aunque nunca se sabe lo que podría pasar en un futuro.