Ahora bien, ¿por qué se ha hecho tan fuerte la idea de que el nuevo proyecto de Gaga ya es algo fehaciente y firmado sobre un contrato? Pues debido a que el portal Deuxmoi compartió la captura de un correo dirigido, supuestamente, a un miembro de la producción de la película. En él se desvela que la cantante podría ser una de las candidatas para coprotagonizar la nueva entrega de la película y no Rooney Mara, como inicialmente parecían apuntar las informaciones.

“The year is 2026. I am seated for Joker 2. Lady Gaga has given the greatest performance of our lifetime as Harley Quinn. Light eminates from my body. I ascend above the theater. We have reached peak cinema. pic.twitter.com/8j0FK6TYYH“