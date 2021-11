Llevamos tiempo disfrutando de Hugo Cobo en el terreno musical, pero quizás muchos no se esperaban que el intérprete quisiera mostrar un poco más de sí mismo en su primera novela gráfica. Un 2% mío es el título elegido para una colección de textos que muestran al andaluz sincero, reflexivo, maduro y repleto de enseñanzas y consejos que le daría a su "yo" del pasado". ¿Qué proyectos tiene a corto y medio plazo? ¿Cómo ha sido la elaboración de este proyecto literario? Hablamos con él sobre su pasado, presente y futuro.

“Un 2% mío” es el título de tu primer libro. ¿Por qué ese nombre?

Hugo: Porque solamente cuento un 2% de mí. Cada persona tiene un 100%, ¿no? Pues yo de momento solo os doy un 2%.

“Estar vivo significa sentir” es una de las frases que vemos en las primeras páginas. ¿Podría decirse que es uno de los objetivos de este libro? ¿Hacernos ver que debemos sentir -tanto cosas buenas como malas- para sentirnos vivos?

Hugo: Claro, además lo digo al final. Solamente hay que dejar de sentir cuando mueres, ¿sabes?

“Cualquier cosa, por muy pequeña que fuera, la convertía en un problema enorme”. ¿Has aprendido a gestionarlo? ¿O es algo que todavía está pendiente?

Hugo: Claro, yo creo que todos. Eso es como una frase dedicada a mi "yo" de 16 o 17 años que estaba preocupado por cosas que no tenían importancia. Ahora lo ves desde lejos y dices venga, ¡estaba haciendo un mundo de una cosita enana!

Me gusta mucho que hables de todo aquello que quizás de primeras no aceptemos para poder, al fin, querernos de verdad. ¿Cómo ha sido este proceso en ti?

Hugo : Yo es que me inspiro en todo, la verdad. Hay días que veo una piedrecita y digo "ay, ¡la piedrecita!" (ríe). No sé, es que tengo una mente que me lleva a todas partes, así que me inspira casi todo.

"Me esfuerzo cada día por seguir avanzando"

“Suele pasar que aceptamos mejor una crítica que un cumplido”. Gran verdad. ¿Eres demasiado exigente contigo mismo?

Hugo: Yo soy exigente y lucho todo el rato por ser mejor persona y avanzar, ¿sabes? Como yo haya un día en el que no tenga un avance, para mí ese día es un día perdido. Además me agobio un montón porque digo "tío, no he avanzado nada". Así que siempre me esfuerzo, cada día, por avanzar e ir lijando todos los fallos que yo tenga.

“Al llegar a casa todos nos quitamos el disfraz, pero no la careta”. Sin entrar en detalles, ¿recuerdas la última vez que sentiste algo similar?

Hugo: Es que eso realmente es algo que, por desgracia, tenemos que vivir día a día. Sales a la calle y aunque tengas un mal día, procuras no hacer pasar un mal día al que tienes al lado. Entonces te tienes que poner una careta. Es algo con lo que tenemos que lidiar toda la vida.

“Vamos por la vida siguiendo las reglas impuestas”. Y más cuando somos jóvenes. ¿Tienes la sensación de que vivimos en una sociedad que nos impone los tempos para que hagamos una u otra cosa? Ej.: casarnos, tener hijos, irnos de casa, conseguir un trabajo estable…

Hugo: Eso es algo que nos ha perseguido toda la vida. No entiendo por qué, porque hay millones de mentalidades y que cada persona es un mundo. Pueden haber más familias tradicionales, pero son familias igual. Hay mucha diferencia, aunque no generalizo, pero hay un tipo de familia que todas tienen que ser igual. Pero hay otras que no son así y que tienen la mente abierta. Me da mucho coraje. Hemos avanzado en hacer edificios y comodidades para que nosotros vivamos mejor.. Así que tenemos que avanzar en esto también. Al margen de lo físico, también tenemos que avanzar en mente y corazón. Además tenemos que aprovechar eso, que somos seres que podemos evolucionar como los Pokémon y ser cada día mejores.