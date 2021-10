Continúan las buenas noticias para los seguidores de Grasa. Si ya te has engullido los seis capítulos de la segunda temporada de la serie, ahora como contenido extra, su creador David Sainz comentará 'Grasa 2', en directo, en el Twitch de Playz. Una emisión semanal en la que el creador y director de la serie compartirá anécdotas y demás detalles que no has visto de la ficción. Si algo se te había escapado, no te preocupes porque te pondrá al tanto cada jueves, a las 18.00 horas, una hora menos en Canarias, en el canal de Twitch de Playz.

Pero no estará solo. Junto a David Sainz, los actores, y quizás algún que otro miembro del equipo técnico, se unirán al directo para comentar, cada jueves, un capítulo de la segunda temporada. Una emisión semanal que pretende ser un regalo para los auténticos fans de la serie.

Este jueves: David Sainz con Kike Pérez Empezamos, como no podía ser de otra forma, con su protagonista: Kike Pérez. El actor canario estará este jueves, 7 de octubre, en el Twitch de Playz para comentar, junto a David Sainz, el primer capítulo de la segunda temporada: "Cebras". Ellos ya son viejos conocidos, y no solo por la anterior temporada de la serie, juntos han hecho la serie Criminalística, el spin-off de la segunda temporada de Mambo. Kike también ha participado en otros proyectos de David, como Parking Karaoke, programa del que fue colaborador. Así que nadie mejor que creador y protagonista para desgranar todo sobre Grasa. ¿Qué te gustaría preguntarle a Pedro, alias El Grasa? ¿Qué próximo invitado/a te gustaría tener? ¿Cuál es esa duda que te corroe y no te deja dormir? No te cortes, conéctate este jueves en directo y comenta el capítulo con nosotros. Y si aún no has visto Grasa 2, no sé a qué estás esperando para ponerte al día con todos los episodios que ya tienes disponibles en RTVE Play.