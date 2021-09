Desde el inicio de la erupción del Cumbre Vieja en la isla de La Palma, miles de personas han querido mostrar su apoyo, bien sea recaudando dinero o bienes necesarios para los habitantes afectados por este fenómeno. Estos días hemos visto desde recogidas de alimentos, mascarillas y ropa interior en numerosos puntos de la península hasta acciones benéficas para recaudar fondos a través de internet.

Una de las iniciativas que no pasó desapercibida fueron los directos benéficos en Twitch, donde Kike Pérez, protagonista de Grasa, consiguió más de 30.000 euros para ayudar a los damnificados por la erupción. Durante el directo, hubo tiempo para todo: "Ha sido bonito, ha sido serio, ha tenido diversión y, lo más importante, entre todos hemos recaudado 28.360 euros que han ido directamente a la cuenta de El Cabildo de la Palma".

“No tengo mucho que decir. Ustedes son los que han conseguido que yo pueda ser útil.



28.360€, entre todos, para que los nuestros sufran un poco menos.



¡Gracias! Ojalá La Palma duerma hoy con este abrazo que le dimos, y sientan un poco menos de miedo.



Otra vez, Gracias!“ — Kike Pérez (@kikeperezcomico) September 26, 2021

En palabras del propio Kike: "No esperaba recaudar tanto dinero, recuerdo que le dije a mi hermano que si llegábamos a 10.000 euros iba a ser una burrada y al final triplicamos la cifra. Esto se me ocurrió de la misma manera que hago todo en la vida, de corazón y siguiendo mi instinto en ese momento. Llegué a casa, me apetecía hacer el directo en Twitch y empecé con tres cositas que tenía en casa. Conseguí 700 euros en dos horas y pensé que entonces podía conseguir mucho más. El directo de dos horas se convirtió en uno de seis horas y al final en uno de once, y el resultado ha sido ese, el poder ayudar a tanta gente".

El actor tiene claro que no va a ser la única vez que se lance con una iniciativa así: "Estuve todo el día, mis dos compañeros y yo, que sin ellos no habría sido posible. Y lo volvería a hacer sin dudarlo, es más, lo tengo que hacer. Se nos quedaron muchas cosas fuera y sin duda fue una experiencia preciosa. Lamentablemente, lo de La Palma va para largo y vamos a seguir haciéndolo seguro. Nos necesitan".

"Es importante que se potencien más proyectos solidarios de este tipo" Durante once horas de directo, Kike Pérez actuó de animador solidario para que colegas de profesión y amigos pusieran su granito de arena: "La dinámica era muy sencilla, la primera premisa era que no íbamos a tocar dinero alguno. Había una pantalla compartida permanente con la cuenta que se ha habilitado para las donaciones y nosotros simplemente hacíamos de notarios, subastadores y animadores de la movida. La gente tenía detalles súper chulos y participaban en él: futbolistas, gente de la farándula… todo el mundo participaba para animar a la gente y que tuvieran la recompensa a su solidaridad. Se nos fue de las manos, no pensaba que la gente se iba a volcar tanto. Amigos como Aarón Gómez y el Dj Danny Romero participaron. Este último subastó por ejemplo el micro con el que grabó su famoso tema “Agáchate”, la verdad que fue hasta divertido, lo hacíamos todo con tono de humor para que, independientemente de la preocupación que tenemos, había que hacerlo ameno y estábamos muy contentos de estar formando parte de esto", cuenta el actor. “Hoy toca día de logística, después de respirar todo lo sucedido y conseguido, cojo "la libretititita", para concretar el envío de todos los productos de las pujas.



¡Gracias infinitas!“ — Kike Pérez (@kikeperezcomico) September 28, 2021 Según ha declarado Kike a Playz, el dinero recaudado va directamente a una cuenta oficial del cabildo de La Palma: "Los afectados del volcán ya tienen ropa y comida y creo que ahora lo que necesitan es dinero porque van a tener que recuperarse y lamentablemente de aquí a los siguientes años", confiesa. "Creo que es importante que se potencien más proyectos solidarios de este tipo porque también forma parte de nuestra labor. Voy en un camino en el que ya necesito tener la sensación de que soy útil y devolver a la gente todo lo bonito que nos da. Creo que va siendo hora de poner el pecho por delante y si en algo podemos ayudar es justo en eso, en ayudar a los demás cuando lo necesitan. Hay que ser empático y si tu misión en la vida es la de reunir gente y ayudar a los demás, adelante con eso".

"Esto es sin duda lo más útil, importante y bonito que he hecho en mi carrera" De sus 15 años de carrera profesional, Kike Pérez afirma que la recaudación benéfica en Twitch ha sido algo inolvidable para él: "Esto es sin duda lo más útil, importante y bonito que he hecho en mi carrera, no tengo ninguna duda. Fíjate que nace de un impulso, solo de la intención de ayudar. Llevo 15 años de carrera profesional y es la primera vez que me siento tan bien. Me salió así de dentro, de corazón, y pensé: así es como has hecho todo en la vida. Creo que la gente lo nota cuando haces las cosas de corazón y creo que ellos lo vieron, que el corazón estaba ahí". Para despedirse, Kike Pérez lanza un mensaje de apoyo a todos los afectados por el volcán de La Palma: "Mi mayor mensaje de apoyo para los vecinos de La Palma es que los palmeros sepan que no están solos, que estamos aquí para lo que necesiten y que les estamos abrazando. Tienen a toda España con ellos", termina. “El humorista @kikeperezcomico ha realizado, durante más de 11 horas, un streaming benéfico para conseguir donaciones para #LaPalma Ha recaudado más de 24 mil euros. Un streaming en el que también han participado los servicios informativos contando la última hora desde la isla pic.twitter.com/2QZN7TVW2D“ — RTVC (@RTVCes) September 26, 2021