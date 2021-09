Lil Nas X da a luz a su primer álbum: 'Montero'

"Embarazado", así anunciaba en redes Lil Nas la cuenta atrás para la publicación de su primer álbum de estudio. Como si de un hijo se tratara, el intérprete de "Call Me By Your Name" decidió calentar las redes hasta el nacimiento de su disco, contracciones incluidas.

Lil ha compartido unas divertidísimas imágenes en su cuenta oficial de Instagram, donde primero anunció su "embarazo", y más recientemente ha hecho públicas las fotografías de lo habría sido su baby shower. Después ha subido un vídeo simulando tener contracciones para indicar que apenas quedaban unas horas para que todos conociésemos a su primer bebé: Montero. Sus seguidores han enloquecido con esta peculiar y original forma de promocionar el disco.

El día del nacimiento estaba programado para este viernes 17 de septiembre y el pequeño no se hizo esperar. Llegó puntual con 15 canciones de peso, entre ellas colaboraciones tan potentes como las que tiene con Miley Cirus, Doja Cat, Megan Thee Stallion o Elthon John. Además de sus éxitos "MONTERO (Call Me By Your Name)" y "Industry Baby" con Jack Harlow.

MONTERO viene con un cuidado vídeo cinematográfico, protagonizado por él mismo y titulado "Eso es lo que quiero". En la escena inicial del clip, dirigido por STILLZ, Nas se pone en la piel de un jugador de fútbol de escuela secundaria que tiene una relación con su compañero de equipo. Más adelante descubre que este compañero de vestuario está casado y tiene un hijo. Noticia que le destroza por completo. Con lágrimas en los ojos, Nas camina hacia el altar con un vestido de novia antes de que Billy Porter le entregue una guitarra.

Nas ha hecho de todo para promocionar este primer álbum: desde su espectacular actuación en los VMA, entrevistas en diversos programas de televisión, vallas publicitarias, la sesión de fotos de su embarazo y hasta su propio show. Fotografías que fueron realizadas durante una sesión para la revista People, a quienes le ha contado en una entrevista cómo surgió la idea del embarazo.

La historia viene tras escuchar una frase de Megan Thee Stallion en su nueva canción "Dolla Sign Slime". "Fue como, 'Oh, por Dios, esto es increíble', así que de inmediato llamé a mi estilista", cuenta el artista a People. "Ella me dijo, 'Wow, esto hace sentido. Tu álbum. Tu bebé.’ Y yo dije, 'Sí, este es mi bebé'. Entre risas, ella le dijo, 'Sí, deberías hacer una sesión de fotos del embarazo’”, cuenta Nas la manera en la que la idea de la promoción surgió y salió adelante.

También destacan una especie de vallas publicitarias que simuló el cantante. En las fotos compartidas por él mismo en su cuenta de Instagram, parecen ser carteles reales en la calle, pero parece que se trata solo de una buena edición. En algunas de ellas vemos frases tipo: “¿Gay? Puede que estés en condiciones de recibir una compensación monetaria”, y añadía que para ello visitaran la página oficial del disco. Una mención del artista que nos recuerda los despectivos comentarios que recibe acerca de la demostración de su sexualidad en sus canciones y videoclips.

Otro de estos llamativos carteles publicitarios decia: “¿Usted odia a Lil Nas X? Puede que esté en condiciones de recibir una compensación monetaria”, una frase con la que hacía hincapié sobre el acoso en redes y los haters desde el sarcasmo y la ironía que le caracterizan. Una personalidad que hace que cada día sume más adeptos. Una muestra más de que el rapero sabe cómo llamar la atención sobre su trabajo y cómo sacar lo positivo de lo negativo.