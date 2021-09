Â¿Por quÃ© la portada de Lil Nas X estÃ¡ dando tanto que hablar?

A la espera de que el próximo 17 de septiembre salga el disco debut de Lil Nas "Montero", el rapero acaba de darnos una gran primicia. El autor de éxitos como "Call me by your name" y "Industry Baby" ha publicado en sus redes la que será la portada de su próximo disco.

Desde hoy conocemos la portada de su primer disco, que como casi todo lo que hace y publica Lil viene acompañado de asombro y polémica a partes iguales. Y es que no ha dejado indiferente a nadie. En la imagen podemos ver al rapero completamente desnudo. La impactante ilustración nos presenta al músico flotando en un paisaje de templos griegos, uno de los cuales aparece derrumbado tras ser golpeado por un gigantesco objeto esférico de color púrpura. Lil está rodeado por un anillo de luz con los colores del arco iris, mariposas y árboles rosados en flor, mientras otras versiones de sí mismo lo observan.

Nas ha publicado la imagen en su perfil de Instagram y ha añadido en mayúsculas: "MONTERO THE DEBUT ALBUM OUT SEP. 17. 2021 PRESAVE LINK IN BIO". A partir de dicha publicación, los eufóricos seguidores del artista no han parado de compartir la portada y de deshacerse en halagos hacia él.

“Que buenas portadas nos dieron Lady Gaga y Lil Nas X#DawnOfChromatica #MONTERO pic.twitter.com/vTgJBku0Fm“ — Father, Son and House Of Gucci (@RayferTuBebe) August 31, 2021

“La portada de Montero de Lil Nas X me está dando these vibes: pic.twitter.com/f5fMSitxzT“ — white joto forever. (@timoteachalemet) August 31, 2021