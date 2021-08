Camila Cabello: "Hacer 'Cenicienta' me ha cambiado la vida"

Desde que se hiciera público que Camila Cabello daría vida a la nueva Cenicienta, la intérprete de "Don't go yet" ha copado la conversación social en multitud de ocasiones. La próxima adaptación del clásico de Disney llegará a nuestras pantallas el 3 de septiembre y la cantante ha desvelado todo lo que se esconde tras su personaje.

“Es un honor poder interpretar a un personaje tan icónico y hacerlo de una manera tan diferente”, confesaba durante un encuentro exclusivo con los medios. “Estoy muy orgullosa de estar interpretando a toda la gente latina y de ser el vehículo de todos los mensajes que tiene esta película, del feminismo, inclusividad, independencia…”. La intérprete de “Señorita” confiesa que su salto a la actuación es algo que le hace especial ilusión, pero que no tiene nada planeado en la gran pantalla en los próximos meses: “Después de hacer esta película, me enamoré de la experiencia y de la actuación, así que espero que sea la primera de próximas que vengan”.

Aunque muchos no la recuerdan, Camila cuenta con una canción publicada en 2015 con el mismo título del film que estrenará en los próximos días. "Cenicienta" es un tema donde habla del empoderamiento de una figura que no necesita a un príncipe para salir adelante. Y aunque advertía que la canción la compuso mucho antes de saber que acabaría ejerciendo ese papel, se sorprendió al comprobar cuál ha sido su destino: "Pasó que seis años después de verdad me ofrecieron la oportunidad de ser Cenicienta. Lo cómico es que en esa canción escribí que ella nunca pidió un príncipe, y este personaje del cuento también es así. No se trata solo de esa relación romántica con él, sino que es una de las cosas que forman parte de la película. El personaje vela por sí mismo, no necesita a nadie más".

"Ella pelea por su felicidad e independencia" Tras ver los primeros minutos de la película, muchos usuarios aplaudieron el potente mensaje que lanza la nueva adaptación. "Mi personaje es feminista sin que esa palabra exista en ese tiempo", indicaba Cabello. "Ella (Cinderella) es tan consciente de esa voz interna que te dice “eso no es justo”, que sin tener un ejemplo o modelo cambia lo que está pasando en la sociedad. Tiene unos sueños y en ese tiempo, a lo más a lo que podían aspirar las mujeres, era a ser esposas. No espera que un príncipe la salve, sino que lucha por sí misma. Ella pelea por su felicidad y por su independencia porque sabe que eso es lo correcto. En este mundo de ahora hay cosas que están lastimándonos, y no necesariamente tienes o debes esperar a que alguien te lo cambie, sino que tú puedes ser el primero en hacerlo". Poco a poco, la ficción va resaltando el papel de la mujer con protagonistas repletas de independencia y una libertad de la que Camila fue consciente mientras se preparaba para el personaje: "Todos sabemos que los cuentos de hadas son mensajes para el subconsciente de los niños. Ellos interiorizan lo que ven en la televisión, así que esos mensajes que hay en la película de que la mujer inspira al príncipe a que cambie y sea mejor persona son fundamentales. En una sociedad donde aún nos hacen ser sumisas o calladitas, en esta versión del cuento Ella se enoja y dice cuáles son sus deseos. Se defiende por sí misma y no siempre es fácil, pero es tan leal a sí misma que lo hace de todas maneras. Esos son mensajes que todos, pero especialmente las chicas jóvenes, necesitan. Es una película que yo hubiera querido tener cuando estaba creciendo". Desde Playz pudimos preguntar en qué se parece la Camila artista a la Cenicienta reinventada que podremos ver próximamente en Prime Video. Y la intérprete lo tiene claro: "Somos súper parecidas. Una de las cosas es que no me gustan los tacones. También me encanta la manera en la que Ella honra sus deseos y lo que quiere. Puede bloquear todo el ruido y seguir a esa vocecita que tiene dentro. Es algo que me inspiró mucho del personaje, además de su compasión por la madrastra. Es uno de los mensajes que más me gusta de la película: la gente no es solo buena o mala, sino que sus inseguridades hacen que se comporten de la manera en la que se comportan. Considero que es una manera realista e inteligente de ver a las otras personas".