Sara Socas siempre se ha caracterizado por defender lo que piensa sin temor a las represalias. Sus redes sociales suelen ser muestra de ello, pero también lo ha sido su último proyecto discográfico. "Dueños de to'" llegaba a oídos de todos sus seguidores con un potente mensaje que no ha pasado desapercibido para ninguno de los tuiteros que dedicaron unos minutos a escuchar una canción que aún está entre los vídeos más vistos de YouTube tras su estreno. ¿El motivo? Apuntar a Pol Granch como el auténtico protagonista de la letra.

A principios de verano, Sara Socas se colocaba en el foco de la conversación social tras acusar a Pol Granch de misógino con el siguiente mensaje: "Sales en Élite, te vistes como Harry Styles y cantas baladitas tontipop porque mucha gente ha mirado para otro lado. Por mi parte: que te jodan", confesaba en la red de microblogging. Desde entonces, saltaron las alarmas sobre la posible actitud del intérprete de "No Pegamos" hacia sus compañeras de profesión y comenzaron las hipótesis tras escuchar la letra de "Dueños de to'": ¿va dirigida a Granch?

Aunque la teoría principal sigue siendo que el tema tiene como absoluto protagonista al intérprete de "Tiroteo Remix", hay quien también extendió la hipótesis a figuras -también polémicas por motivos similares- como Marc Seguí o Naim Darrechi por frases como "les follo con el boli, les digo: "soy estéril"", "no los riñen por acciones si en canciones rinden" o "por vivir de vuestro sueño ya creéis que sois dueños de to'".

Alejada de la polémica, la rapera solo publicó un fragmento de la canción en su perfil de Twitter y añadió un claro mensaje: "Tema zanjado, nada más que añadir. En octubre FMS, Red Bull y God Level. VAMOS".

Letra de "Dueños de to'"

He escuchado tus canciones sobre desamor, para las niñas de quince

A las que metéis de seis en seis en el backstage en el concierto del finde

Hacéis las cosas bien, vuestra imagen es de diez, sí, tenéis a quien os la limpie

Niña, mira para arriba para ver a quién admiras (El diablo siempre finge)

Cringe me dan esos pibes

Ves lo que ellos quierеn, no lo que ellos viven

Tiеnen muchos medios pa' tan pocos fines

Está okey que afines, mientras siete escriben (Jaja)

Pero no me mires, ni me escribas direct

Pues ni en siete vidas seremos afines

Llevo a siete islas, soy de Tenerife

Suelto siete rimas, suenan siete rifles

España vive en guerra y está llena de haters

Cada día que pasa estoy más crazy

Yo soy Eminem, ellos Machine Gun Kelly

Les follo con el boli, les digo: "Soy estéril"

Eché un vistazo a tu Spoti el otro día en la kelly

Pulsé en una canción, era del año 2020

Le di a mostrar créditos y flipé con la peli

Dieciséis compositores para un tema tan débil

Business, business, todo es business

Los tiñen de colores si le sobran grises

No los riñen por acciones si en canciones rinden

Si el patito se ve feo lo visten de cisne

En un mar de dudas te creíste Fliper

Yo soy la Medusa que hace que te petrifiques

La que usa tu cabeza de piedra de clipper

Para hacer fuego con ella y que arda Twitter

Ocultáis vuestro pasa'o, en el party siempre vas dobla'os

Pilláis una tía de la'o y la invitáis al reserva'o

Le contáis qué os ha costa'o, y cuánto habéis aposta'o

Que ahora sois los más pega'os, niño, ese cuento ya me lo han conta'o

Por vivir de vuestro sueño ya creéis que sois dueños de to' (Sois dueños de to')

What up (What up)

Por hacer un tema bueno os creéis el nuevo rock and roll

What up (What up)