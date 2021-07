Todo empezó con unos stories de Recycled J en los que el rapero criticaba a los de su gremio, sin dar nombres y apellidos, de apropiarse de la estética queer y de la lucha del colectivo LGTBIQ+ a su conveniencia para ganar más seguidores. Sus palabras en Instagram fueron las siguientes: "Este es un mensaje para todos los raperos / cantantes / artistas que se apropian de la estética queer para sus videoclips y cuando pasan estas cosas no apoyáis una mierda", decía el texto al que acompañaba una fotografía de la manifestación en Madrid donde se pedía justicia para Samuel Luiz.

Recycled continuaba diciendo: "Lo que demostráis es ser unas ratas oportunistas que solo miráis por vuestro culo y no sois capaces de visibilizar los problemas que ha sufrido el colectivo LGTBIQ+ para que ahora os lucréis vosotrxs. Con la voz que tenemos, dejad de aprovecharla pa vuestros fines y arrimad un poco el codo." A raíz de las publicaciones del rapero, varios usuarios especularon en redes sobre a quién se estaba refiriendo exáctamente y salieron los nombres de Marc Seguí y Pol Granch.

Samantha Hudson se atrevió a dar nombres y destapar la LGTBIfobia que por desgracia sigue habiendo en nuestro país. En concreto se refirió a Marc Seguí, cantante que recientemente ha publicado un hit junto a Pol Granch: "Lo único que recuerdo de él fue que me tiró una manzana y una bola de papel albal en las escaleras por ser maricón", decía Samantha sobre su experiencia en el instituto con el ahora cantante urbano.

“Hace poco descubrí que este chico (que por lo visto es cantante) es un tio rancio que iba conmigo al instituto. Lo único que recuerdo de él fue que me tiró una manzana y una bola de papel albal en las escaleras por ser maricón https://t.co/r2FwGRevtc“ — Samantha Hudson (@badbixsamantha) July 5, 2021

Los nombres de Pol Granch y Marc Seguí se convirtieron en tendencia dando lugar a todo tipo de especulaciones, hasta que la freestyler y artista canaria Sara Socas decidió abrir un hilo en Twitter en el que ponía nombres y apellidos al asunto. La rapera mencionaba directamete a la nueva incorporación de Élite: "Pol Granch, desde que me la liaste en la fiesta de Los 40 de 2019, cuando me trataste como una putísima mierda, llevo calladita. Sales en Élite, te vistes como Harry Styles y cantas baladitas tontipop porque mucha gente ha mirado para otro lado. Por mi parte: que te jodan", escribió en Twitter la primera mujer en participar en la FMS España.

Este fue su primer tuit al que posteriormente acompañaron otros en los que la artista arremetía duramente contra el actor y cantante. "Eres un misógino de mierda, jamás me he pronunciado contra nadie porque desconozco ciertas realidades y no me puedo mojar. Pero no solo me has tratado mal a mí, que me faltaste el respeto y me empujaste varias veces, sino a muchas chicas de distintas formas y mucho peores", asegura Socas.

“Los Marc Seguí y esta gente q se apropia de la estética queer como producto llevan todo el día callados hasta que X persona ha dicho algo hacia ellos y de repente han empezado a subir stories, sinceramente os deseo lo peor ratas“ — isma �� (@lilsilva_) July 5, 2021

"No especifico la situación porque implicaría a terceras personas y quizá no se sientan cómodas, pero no aguantaba más viendo cómo te trata de bonito la industria mientras tú has tratado como un trozo de mierda a mucha gente. Y me da igual que fuera drogado que sobrio", aclara.

26.52 min Transcripción completa "Cuando dos freestylers están cara a cara puede pasar cualquier cosa. Es una pasión que conecta personas de todos tipos. Si hablamos de improvisar, no importa edad, clase, género ni origen. Gracias a la profesionalización de las competiciones, los MC hemos conseguido romper fronteras para batirnos en duelo con los mejores de todos los países hispanohablantes enriqueciendo nuestro propio vocabulario y descubriendo la diversidad de sus culturas y costumbres. Volvemos a usar el pasaporte para seguir conociendo a la élite. Esta vez, reviviendo cruces y conexiones entre España y Latinoamérica. Bienvenidos a bordo, pónganse el cinturón, porque nos esperan turbulencias. Esto es 'Réplica internacional'." # Suda, lucha, grita, rima, # escupe, sufre, curra, bro. # Cruza dedos, líneas, rappers, # calle tienen hasta dos. # Cántalo, mándalo, manda flow, # súbete y bájalos. # Es el turno de "Réplica". # (Música) "Nuestra escala de hoy pasa por los parques de México y sube hasta lo más alto de las competiciones internacionales. El protagonista de este capítulo ha ganado absolutamente todo este año. Un rival con el que, hablando desde mi propia experiencia, no se puede bajar la guardia. Hoy desembarca en 'Réplica' el actual campeón mundial de la Red Bull Batalla de los Gallos: Rapder." (Música) # Yeah. # Hola, ¿qué tal, toda mi gente? # Me presento, soy Rapder, # o la bestia de occidente. # Bendita sea mi santa suerte, # desde la perla de occidente # por si tenías el pendiente. # ¿Y qué decir? # Que no estoy nada mal, # he cruzado el Atlántico # y me sienta genial. # Ha llegado a España # el campeón mundial. # Todo esto y más # en "Réplica internacional". # (Música) Rapder, ¿qué tal? Todo muy bien, hermano, ¿y tú? Muy bien, muy contento de tenerte aquí. Bienvenido. ¿Tercera vez en España, puede ser? Y la más loca. ¿Y la más loca? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues llego, y de por sí ya como el problema con todo este tema del COVID de ser mexicano, y venir, las pruebas PCR... Encima, me paran: "¿A qué has venido?". Y yo: "Vengo a unas entrevistas, señor". (RÍEN) Y ya es como: "No tienes los papeles necesarios". Y yo: "Pero tengo esto", ¿sabes? Era como: "No, por favor, pasa a la Oficina de Migración, te vamos a electrocutar". No, bueno, y ya pasando a Migración, es como las preguntas de: "¿A qué vienes? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué?". Y yo explicando un poco: "Acabo de ganar". "Me dedico a insultar a gente, soy el mejor del mundo insultando a los demás", claro. Pues ya me dijeron: "Bueno, ahorita vamos a investigar un poco. Si tienes pruebas de lo que estás diciendo...". Y yo enseñando los vídeos: "Mire, por favor". (RÍEN) Y, por si fuera poco, me dicen: "Ok, improvísanos". No, no... Te voy a dar dos palabras, te voy a decir "migración" y "Bin Laden". Y yo rollo... (RÍE) ¡No! No te puedo creer. De hecho, le digo... Fue como: "Mira lo jodido que es el tiempo, nunca quería decir Bin Laden en un aeropuerto". Bueno, pero se lo tomaron bien. Claro. Superbien. A mí hay algo que me ha llamado mucho la atención, que me llama desde que te conocí, a ver si lo digo bien, Eder Ernesto Lozano Arias. Así. Chaval. Bro, es nombre de tener muchos castillos a tu nombre. (RÍE) Te lo juro. Te imagino en un caballo y tienes que intentar conquistar a Camila Gloria García García. Es como: "No te vas a quedar con las haciendas de padre". Un nombre de poderoso. Rapder viene, supongo, de cada nombre, ¿no? Claro. Quitas la E del inicio de Eder y juntas "rap". Hostia, te digo una cosa, si te pones un apellido más, bro, igual eres el duque de Luxemburgo. Rapder Lozano, ¿no? "Señor Lozano, su caballo listo". Rapder Lozano versus... Joder, macho. Y ahora sí, ahora a lo que nos atañe. El punto campeón del mundo, tío. Literalmente eres el mejor del mundo. No hay otra, no es discutible, es un hecho. ¿Cómo te ha venido eso? ¿Cómo te lo has tomado? ¿Eres feliz? ¿Eres más feliz? ¿Eres menos feliz...? ¿Qué onda con tu vida? ¿Cómo lo has aprovechado? ¿Cuándo vas a disculparte por ganarme a mí? ¿Qué pasa? Muchísimo más feliz, sí, definitivamente. Aunque pasé por un proceso de ansiedad fuerte. ¿Cuando ganaste? Justo después. Cuando gané como que fue un rollo de emociones. El tiempo antes de la final internacional es un poquito complicado pero creo que el haber conseguido eso, y llorar y el rollo de tristeza, felicidad y tal como que lo detonó. Pero superbien, lo he llevado bastante bien, muy contento de seguir trabajando todo lo que viene. ¿Dónde has puesto el cinturón? En mi cuarto, tengo una vitrina, pero está principal. El principal. Qué guay. Cuando pasen muchos años y se haga el museo del freestyle, ahí estará. Claro. Pues no todo va a ser bueno la vida. No vas a venir, te voy a admirar y te voy a amar todo el rato. También hay que jodernos un poco. Como todavía estoy dolido por lo que me hiciste a mí ese día, a mí se me ha ocurrido que hagamos un reto. En "Réplica" somos muy de retos, ¿vale? Que, básicamente, hagamos un 4x4 y yo te tengo que convencer de que, por favor, me regales ese cinturón, ¿vale? y me tienes que convencer de por qué no me lo vas a regalar. O si quieres regalármelo después de esto... Adelante. Yo lo acepto. Si quieres empiezo yo, ¿vale? Yo soy el que ha venido a jugar. ¿Lo tienes? Lo tengo. Ok, pues nos la ponen tres... dos, uno... Y. Ok, Rapder, escúchame. No, porque no me gusta esta situación. # Hay una cosa que me hace infeliz, # para llegar a la inter # casi me destrozo la nariz. # ¿Qué? ¿PCR cuántos? ¿Como mil? # Para llegar a la final # y, bueno, lo que pasó, en fin. # # Sí, tienes razón, # fue algo espectacular, # una grandiosa final. # Y, Skone, como hermano # yo te lo quisiera regalar, # de verdad, pero soy talla 34, # ¿cómo te va a quedar? # # Ya, pero si es que es # simbólico, bro, # te prometo que no lo voy a usar # para el pantalón. # En serio, si es que ya # en mi habitación # tenía un hueco reservado, # igual que en mi corazón. # # Igual que en mi corazón. # Yo no tengo fallos, # o con una rima puede ser # que hasta los parta un rayo, # pero te propongo algo, # no peleemos por los gallos, # seamos la final # otra vez en este año. # # Ok, en este año, compañero, # pero es que no sé # si estoy preparado # para que me quites el tercero. # Es que eso # ya no podría afrontarlo, # sería el siguiente paso, # me tiraría # y me ahorcaría de un árbol. # # Te ahorcarías de un árbol, # puede ser, cabrón, # o te ahorcarías # con tu propio cinturón. # No lo sé, # pero podemos ser buena gente, # te prometo que este año # hacemos el doblete. # Ok, ok, muy bien. Entonces, ¿me lo vas a dar o no, tío? No me lo vas a dar, ¿verdad? Maldita sea. Ahora sí, entrando en materia, yo te conozco de hace ya tiempo y, sobre todo, conozco tu carrera. Venías de... Cómo te ha llovido. Venías de muchos palos, de mucho hate. Es que creo, honestamente, que eres de los raperos a los que más caña se le ha dado. De repente, en un año te pones puntero en la FMS, no sé si sigues puntero, creo que sí. Ganas en México, llegas y ganas la internacional, ¿cómo has conseguido reconvertir toda esa mierda que a cualquiera nos hubiera destruido la mente y ser lo que eres ahora, el mejor? Creo que más que nada tuve como una introspección. Pude, digamos, hablar conmigo mismo de dónde estaba, qué estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo, porque sentí que había dejado de ser yo mismo. Sentí que el Rapder que rapeaba por gusto se había ido, que estaba rapeando por gustar. Creo que eso se me perdió, ¿sabes? Tuve que volver a encontrar mi esencia y la encontré precisamente en ese aspecto, darme cuenta que estaba rapeando para gustar y no por gusto. Entonces, creo que fue el primer parteaguas. El segundo fue comenzar a practicar como loco para poder llegar a un nivel que me mantuviera concentrado y calmado a la hora de las competencias. Sabes que es como un partido o un peleador, cuanto más practicas más fuerte te sientes y llegas un poco más confiado. Entonces, eso me hizo llegar como muy tranquilo a la competencia. Y creo que la mentalidad se fue cambiando conforme los resultados se iban dando. La misma gente fue como: "Vale, está volviendo". Cambiaste la tendencia tú. Al principio fue la gente como: "Rapder quiere volver, Rapder está haciendo esto". Cerrar con broche de oro, terminar campeón mundial, puntero en la liga, fue como: "Rapder está de vuelta". Me parece interesante esto que has dicho de este eterno debate interno que tenemos, esta guerra de cuando consigues que algo sea tu profesión que, de repente, se vuelve una rutina. Evidentemente, no te apasiona ya como antes, creo que estarás de acuerdo conmigo, por mucho que ahora te lo tomes más en serio, practiques y tal, no creo que te haga la misma ilusión aunque sea un escenario de 20 millones de personas viéndote que la primera vez que subiste con 14 o 15 años. Ahora que has vuelto, como decías tú mismo, te has regenerado a ti mismo, has vuelto a encontrar esa pasión. Has vuelto, has ganado todo y lo has hecho espectacular. Una vez has ganado todo, ¿hay alguna llama interior todavía dentro de ti? Un: "Quiero conseguir esto". De hecho, creo que lo avivó. Creo que tenía una llama pequeña y ahora hay un incendio forestal. Ahora quiero estar con más ganas, quiero competir, quiero terminar de demostrar el por qué, quiero terminarme de enmarcar en la historia y seguir haciendo cosas. Quiero precisamente manejar el concepto musical. Pero en competencias creo que ahora es cuando me he sentido más vivo porque precisamente recordé lo que es rapear por gusto, que es lo que me hace sentir vivo. Oye, hablábamos antes de las polémicas. Y hay algo evidentemente de lo que tenemos que hablar ahora que las aguas están más calmadas, que fue lo que te pasó con Sara Socas. ¿Qué pasó? Cuéntame ese proceso, cómo lo viviste cuando ocurrió, cómo lo viviste después y ahora qué perspectiva tienes. Pues la verdad es que los primeros tres días desde que inició la polémica fueron los más complicados. Fue lo más fuerte porque yo sentía toda la atención del mundo. Te lo juro, yo dije: "Mi carrera se acabó". Yo me imaginaba yendo a cualquier provincia a un evento y que había grupos tratando de detenerlo. Yo me imaginaba todo eso. Sabía que iba a ser muy difícil, sabía que, en competencias, cualquier persona que mencionara... que no podía rimar, ¿sabes? Pero si decías: "Sara Socas", el mundo se iba a caer e iba a ser la mejor rima del mundo. Entonces, sabía que iba a ser complicado y que tenía que levantarme de todo eso. La verdad es que actualmente yo sé que me equivoqué en el aspecto de lo que dije. Siendo un poquito más coherente en el aspecto de que soy una figura pública, tengo que cuidar muy bien lo que digo, tengo que saber lo que estoy haciendo y para quién lo estoy haciendo, pero tampoco me culpabilizo al 100% porque sé que es una batalla, ¿sabes? y todos tienen que adjudicar su papel, su rol. Por tanto, lo que hablábamos, si a mí me dices que te gusta mucho, no sé, un reloj, yo te voy a decir que ese reloj es una mierda. Entonces, creo que esa es la posición que tomé. Lastimosamente fue un papel muy malo, pero bien. Ahorita estoy tranquilo, creo que he llevado el tiempo y tal o mi trabajo hacia un enfoque positivo y que me he logrado limpiar de todo eso. A fin de cuentas, el personaje y lo que se dice en un freestyle no se compara a lo que soy como persona. Eso me tiene bastante tranquilo. Creo que entenderlo me ayudó bastante. Me gusta mucho esto de: "Oye, yo no aludo mi responsabilidad, creo que me equivoqué o fui torpe en el enfoque", pero, al final, no deja de ser una contraargumentación ficticia y se descontextualizó internacionalmente y fue injustísimo. Pero como en esta polémica sois una mesa de dos patas y aquí solo hay una pata, igual deberíamos ir a hablar con la otra pata de la polémica para que nos ilustre con su sabiduría. Cada vez que estoy con ella, aprendo lo más grande. Así que vamos a hablar con ella. Vamos. (Música) El otro día, tío, iba escuchando a El Fary, un cantante famoso aquí, te lo voy a enseñar, te va a molar. "Muchas veces, como le pasó a Zasko y explicamos en la primera temporada, algunas batallas se nos van de las manos y los medios de comunicación y el propio público se nos echan encima. Ante esto te quedas solo y nadie se quiere mojar en temas tan delicados. Pero este no fue el caso de quien nos espera, porque ella no es así. Contrincante de Rapder en su batalla más polémica y la que impuso cordura tras la misma, mi querida amiga Sara Socas." # Nunca existió # una rapera como esta, # era una mala alumna # pero soy mejor maestra. # ¿Qué le voy a hacer # si subo a la palestra? # Como hice con Rapder, # despierto a la bestia. # Sí, decían que lo hacíamos mal, # que nos metimos # en un debate poco original, # pero en realidad # hemos dado una nueva réplica # al mundo del freestyle. # (Música) ¿Qué pasa? -¿Cómo estás? -Bien. ¿Y ustedes? -También muy bien. -Igualmente. ¿Qué dices, mi niña? ¿Cómo estás, hija? ¿Bien o qué? Muy bien, otro día en la oficina del "boss". Qué guay tenerte aquí otra vez y, sobre todo, ahora que estás sacando montón de movidas y música. ¿Qué se viene? ¿Qué se tiene que esperar el mundo? Pues ahorita se viene un tema nuevo en muy poco. En abril sale mi primer EP publicado. Voy a seguir dando caña en las batallas. No a Rapder, pero a los otros. (RÍE) O igual sí. Puede ser, claro. -Igual sí. Te tengo que decir algo, Sara. A mí me gusta mucho la música que sacas, pero tenía algo que decirte, sacaste un videoclip que era rollo videojuego, no sé si tú lo has visto... Claro. Y va como fase por fase matando freestylers. Algo que me dolió profundamente es que yo soy de los primeros. ¿Qué soy como el tutorial? ¿Soy la demo? Es como: "A ver". O sea, lo siguiente, si quieres contar conmigo, de "final boss" para arriba. Total, ¿no? Ya, tío. Me dolió mucho. Me dolió mucho, Sara, pero bueno. Prometo que lo solucionaré para otra. En el remake a tope. Oye, y hablando de remake, qué mayor remake que esto, vuestra presencia, que yo sé que la peña opina por ahí que os matáis vivos y que os odiáis, y la vida es todo amor. Pero la vida es todo amor con momentos de incomodidad. Sara, ¿qué prefieres? ¿Que saque un álbum de fotos tuyas de cuando tenías dos años, vestida de comunión, o las peores pintas que hayas tenido o que saque una tablet con la comprometida batalla? Da igual lo que yo prefiera. (RÍEN) La tablet me acaba de decir, lo he escuchado. Voy a por la tablet, tecnología de última hora. Mira, no escatimamos en gastos como podéis ver. Agarra tú por aquí, por favor. Agarra tú por aquí. Es una recopilación de momentos, no es toda la batalla, no os tenéis que comer 50 horas de vosotros, ánimo. # Espérate, espérate, brother, # la Sara te pone. # Súbete a mi coche. # Escucha mi derroche. # ¿Hablan de violadas # durante la noche? # Ahora entiendo por qué # las chicas no "sa", "sa", "sa". # Ahora entiendo por qué # las chicas no se sienten seguras, # porque las mantenéis # calladas y mudas. # Decís que las queréis # pero luego os la suda. # Habláis de feminismo # y nunca les dais ayuda. # # Yo nunca hablé de ese tema # en la improvisación, # nunca me metí en esos temas # porque soy todo un cabrón, # pero hablando de esa, # la protesta no es superior: # la culpa no es dónde estabas, # el violador soy yo. # ¿Dónde me escondo? # Manos arriba, que está aquí, # esta rapera piensa # que me va a batir, # pero me pongo en modo saiyajin. # ...su vagina, no me hagas reír, # las mujeres más hermosas # son de donde yo nací. # De Guadalajara. # Y a mucha honra, # tú, tú no la paras, # agradezco # al que está arriba, camarada, # otro día # sin poder cogerme a Sara. # # Sin cogerte a Sara, por supuesto, # porque eres feo, # lo veo en tu cara. # ¿Que las hermosas # están en tu país? # Entonces, ¿por qué coño # las estáis dejando morir? # ¿Por qué solo las valoráis # por la belleza, # no os fijáis en lo que hay # dentro de su cabeza, # no os fijáis en lo que hay # dentro de su cabeza, # y las tratáis # como si fueran las milanesas? # Ok, os quito el sufrimiento. Gracias -Gracias. Material valioso. Vale, "chiques", ahora que lo habéis visto con la perspectiva y tal, esto ha sido un refresco, ya está. Un refresco porque nos apetecía, pero un refresco al fin y al cabo. Sara, ha pasado el tiempo, cuéntame cómo lo viviste en su momento en el escenario, cómo lo viviste después y cuál es tu perspectiva ahora. En el momento... La frase que me molestó a mí en el momento fue lo de: "El violador soy yo". Pero, sobre todo, lo que a mí más rabia me dio y la gente no sabe es la frustración que yo sentí de no saber afrontarlo en ese momento, como que con la rima esa que solté durísima me quedé a gusto pero a mí me dolió el perder los papeles, no el decir: "Esto es un show y yo estoy capacitada para dar un show", sino al decir: "Estoy nerviosa, no sé cómo afrontar este tema". Fue lo que me dolió verdaderamente, no tanto la rima. Ahora, con perspectiva, lo que veo es que a Rapder y a mí nos ha hecho crecer como personas y como freestylers porque ninguno queríamos quedarnos encasillados en ese momento, sino demostrar que artística y profesionalmente teníamos muchas más cosas que ofrecer y yo creo que el tiempo lo va demostrando. Rapder, honestamente, si volvieras al pasado, ¿harías lo mismo? No, la verdad es que no. Yo no he vuelto a ver la batalla jamás porque me daba mucha pena y, te lo digo, yo sé que me equivoqué, defendí como el papel este ficticio pero, pues como dice, creo que la inexperiencia de ambos o que nunca nos habíamos enfrentado a lo mejor a un papel así de fuerte con todas las emociones y con lo que conlleva hacer freestyle, te mueve, te mueve el querer ganar la batalla, dar una exhibición, un show, pero nos queda como aprendizaje y las cosas van cambiando. Yo te voy a decir, Sara, que a mí me gustó mucho que cuando toda esta movida explotó, tú, estando en una posición ganadora, porque de cara al mundo la posición ganadora era la tuya, y es evidente, te mojaste por defender a tu compañero en varias ocasiones, en entrevistas, delante de medios que estaban instrumentalizando la movida y que nunca habían hablado del freestyle. Yo, como elemento del freestyle, te tengo que dar las gracias, dije: "Mira, no necesita hacerlo y lo está haciendo de verdad". Y ahora te quiero hacer una pregunta. Tal y como yo lo veo, es mi humilde opinión, la batalla es una contraposición de argumentación. Si me dices que te encantan los Lakers, yo te tengo que decir por qué los Lakers son una mierda. Si tú a mí me sacas el tema del feminismo o, por ejemplo, me voy a inventar una frase: "Las mujeres tenemos que tener más visibilidad". Algo que moralmente esté bien y con lo que todos estemos de acuerdo, ¿yo cómo debería actuar? Es como el darle la vuelta, creo que es darle la vuelta a todo, si lo que yo te estoy diciendo es que necesitamos más visibilidad, pues tú puedes decirme: "Vale, pero tú eres invisible porque careces de talento", y no tener que mojarte directamente. Hacer un negro blanco, claro. Claro, hacer un negro blanco. Además, es como que ni te estás mojando en un tema tan, joder, tan comprometido, y también me parece una postura bastante fuerte, inteligente. Al final, la batalla no es de si valen más los hombres o las mujeres para batallar, es de quién de los dos... Pues eso, qué es mejor, los Lakers o los Jazz, ya se verá. Estamos de acuerdo los tres en que hay una serie de temas que hoy en día son muy "mainstream", que son como una especie de vacas sagradas y en el mundo en general, que eso repercute directamente en nuestro arte. Entonces, cuando no entramos en esos temas... es pregunto ambos, ¿cuando no entráis en esos temas es porque realmente no os nace o porque sabéis que vais a tener una repercusión social? Yo, en mi caso, después de lo sucedido, creo que no entro más por tener un problema social o un problema moral, pero también creo que ocurre lo mismo que pasa con el humor negro. A fin de cuentas, por mucho que incomode, de hecho, de eso se trata, si quieres darle visibilidad o replantearte las cosas, el humor negro ayuda como a picar esta zona donde a todo el mundo le incomoda hablar, pero que son cosas que existen, reales y se tienen que tratar. ¿Y tú? Estoy de acuerdo, creo que genera un debate que era necesario, nunca se había dado a esa escala en un evento de tal importancia. Yo creo que, al final, la vida no es ni blanco ni negro, lo que has dicho antes, me ha encantado. Hay una gama de grises y dentro de esa gama de grises tenemos que movernos y yo creo que al arte no se le pueden poner riendas en verdad. El arte va de esto, creo, pero, bueno, cada uno con su opinión. Así que, para terminar este episodio, creo que ambos, bromas aparte, habéis pasado una serie de dificultades para estar en el lugar donde estáis. No habéis nacido triunfando ni llevando todo en la vida y ambos sois ejemplo de: "Hostia, me han puteado, me han dicho cosas que me han hecho dudar de si mi posición es la que merezco", "Me han jodido por todos los lados y me hago campeón del mundo"... De putadas va la vida y de eso los dos sabéis más que nadie. Quiero que hagáis un 4x4, ¿vale? A mí siempre me mola meter un poco de humor, contando la historia de alguien que quiere conseguir algo pero que cada vez le van pasando más cosas. Entonces, a cada intervención tenéis que añadir una desgracia nueva, ¿vale? Pues me pones la instrumental en tres, dos, uno... Y... # Un niño quería hacer r-a-p, # pero tenía la cara llena de acné. # Encima, solamente nació # porque a su madre se le olvidó # tomar la pastilla # del día después. # # Hubo un niño # que se moría de hambre, # que inclusive trabajó # y lo abandonaron sus padres. # Imagina, estaba triste, # odiaba su propia sangre, # pero encontró habilidad # cuando se volvió freestyler. # # Se volvió freestyler, eso pasó, # pero resulta que llegó Skone # y le jodió, # el chaval creyendo # que iba a ser una leyenda # y Skone: # "Eso ha sido una puta mierda". # # Sus amigos le dijeron: # "No creo que puedas", # él improvisaba en los camiones # por unas monedas. # Él soñó con las estrellas, # y soñó que algún día # se convertiría en una de ellas. # # En una de ellas # pero fue mejor en la prosa, # te voy a explicar # el porqué de esas cosas. # ¿Saben por qué la vida # no es siempre desastrosa? # Hay unos que son nubes # y otros nebulosas. # # Él se soñó como águila # y era un gusano, # de hecho, # nadie le quiso dar la mano. # Y aunque parezca incómodo, # hermanos, # estoy contando la historia real # de un rapero latinoamericano. # Oh... (RÍE) Ha sido un cierre muy bonito. Chicos, muchísimas gracias a los dos. Sara, por estar otra vez en "Réplica", sabes que es tu casa y algún día yo me moriré, porque estoy muy mayor ya, y todo esto será tuyo. Yo te llevaré la tele a la residencia para que me veas. Por favor. (RÍEN) Rapder, como siempre, España es tu casa, "Réplica" es tu casa, mi casa no es tu casa porque igual me quitas otro cinturón y tampoco es lo que pega. Muchas gracias, os dejo que habléis de vuestras cosas. La tablet la dejo por si queréis ver la batalla. Yo creo que ya la tablet... -Superado. (RÍEN) (Música) "Hemos puesto punto y final a la polémica de Sara y Rapder. El freestyle es pura improvisación y en ella a veces se asoman personajes poco acertados. Pese a ello ha quedado claro que lo importante es aprender de los errores, ya que es lo que nos hace avanzar hacia un futuro mejor. Nos vemos en el próximo capítulo." (Música) Réplica Internacional 2 - Rapder vs Sara Socas - Ver ahora

"Además hubo AR’s que vieron parte de la situación y no hicieron nada. Así que trozos de mierda también. Estoy en contra de la cultura de la cancelación, porque todos podemos cometer errores. Pero una cosa es una cagada y otra es un patrón: repetir una y otra vez actitudes y comportamientos de mierda. NO", dice la canaria a modo de conclusión.

El hilo abierto por Sara, en seguida se convirtió en viral y miles de usuarios retuitearon y comentaron la publicación. Instantes después la rapera continuó con sus explicaciones asegurando que está en contra de la cultura de la cancelación y que todo el mundo puede cometer errores en el pasado, pero que "si haces putadas a la peña continuamente y te crees que por tu posición vas a salir inmune, chao guapetón". Y cierra aclarando: "Solo me arrepiento de las formas de expresarme, porque implican rebajarme y no hay necesidad. La rabia ha hablado por mí, pero es que la verdad también. Bona nit".