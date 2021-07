"Siempre supe que quería ser artista. Simplemente sabía que era lo que tenía que hacer". Con estas palabras, Ambar Lucid evidencia la pasión que genera en ella dedicarse por entero al mundo de la música. Quizás su nombre no te resulte del todo familiar, pero es muy probable que ya te hayas cruzado con ella en algún momento porque formó parte de la cuarta temporada de Élite. Desde su aparición en la ficción de Netflix, esta cantante ha conseguido que miles de personas suspiren al oírla cantar. Y no es para menos porque, lejos de interpretar un papel, Ambar Lucid es real y acaba de ser galardonada por el proyecto YouTube Foundry.

Nacida en Nueva Jersey en 2001, Lucid es una estadounidense de padre mexicano y madre dominicana que compone en inglés y español. Comenzó a tocar la guitarra desde niña y a los 15 años decidió escribir sus propias canciones. Sus dos primeros discos, producidos por ella misma, llamaron la atención de los productores de Élite y la propusieron viajar a Madrid para actuar en la serie con su canción "Fantasmas", un tema ecléctico y guitarrero en el que sobresale la voz de Lucid. "Querían que yo diseñara la estética de la actuación, viajé a Madrid dos semanas y fue genial", recuerda sobre su aparición, con alas de mariposa y rodeada de colores neón.

Pero su actuación en la serie fue tan solo el punto de partida para todo lo que estaba por venir. Get Lost In The Music es su nuevo EP. Un proyecto que combina tanto sonidos urbanos como géneros tales como el R&B o el rock mezclados con una psicodelia que ya forma parte de la identidad de la intérprete y que la ensalza como una de las mayores referentes de una nueva ola de música latina en EEUU que desafía todo tipo de etiquetas. "Escucho muchos estilos, todo lo que me inspira tiene influencia en mi música. Escuché mucho pop como Lady Gaga y Bruno Mars, luego crecí con rock psicodélico como Pink Floyd o Tame Impala", afirma la intérprete en una entrevista a Efe.

En lo que respecta a los idiomas, Lucid confiesa que le resulta complicado crear rimas en inglés y en español: "No es fácil", indica. "A veces traduzco del inglés al español y ciertos significados se pierden, así que ahora escribo más en español, lo que es un reto". Mientras sigue componiendo nueva música, Lucid tiene decidido visitar más países de Latinoamérica y España. De hecho, ella es aficionada a la astrología y sabe que debe pasar más tiempo en Madrid porque su "línea de Júpiter" pasa por allí, lo que "aumenta su creatividad". Por el momento dará conciertos en Nueva York y Los Ángeles, donde podrá demostrar que los latinos de la nueva generación Z tienen mucho que aportar a la música.

Paranoid 1966: "Quiero desarrollar mi arte sin ataduras a ninguna restricción" La música independiente lleva formando parte de nuestra vida desde los orígenes de la industria. Por ello, el proyecto propulsado por YouTube Music acaba de dar luz verde a los 27 nuevos intérpretes que formarán parte de YouTube Foundry. Este programa a nivel global se centra en apoyar el potencial creativo de artistas como Paranoid 1966, la española que se ha hecho un hueco en una lista que cuenta con nombres tan conocidos como el de Tokischa. “Mis amigos me presionaron para que comenzara a cantar y escribir canciones de manera más seria. Ahora, siempre trato de traer nuevos sonidos que digan algo sobre mí. Con mi productor Boixy, siempre trato de innovar. Quiero poder desarrollar mi arte y mi música sin ataduras a ninguna restricción. Foundry es una gran oportunidad para llevar mi creatividad a un nuevo nivel ". Como parte del programa, los artistas que forman parte de los 27 elegidos recibirán el apoyo exclusivo de los socios de YouTube y la financiación inicial invertida en el desarrollo de su contenido. De hecho, desde sus inicios en 2015, Foundry ha apoyado a intérpretes de la talla de Dua Lipa, Omar Apollo o la propia Rosalía. Tal y como afirman desde el equipo, el proyecto "celebra a los artistas, su valentía y reduce las barreras de entrada". Además, permitirá que todos ellos construyan comunidades que "les permiten la libertad de crecer en sus propios términos". "Estamos muy orgullosos de destacar y participar en el desarrollo del talento independiente, y seguiremos apoyando a estos artistas en cada paso del camino", concluyen. Estas son algunas de las incorporaciones de la nueva edición de Foundry. No pierdas detalle, porque... todas ellas prometen.

Bad Milk (Colombia) "Creo que el éxito inspira a otras personas y ese es mi objetivo principal. Mi música es camaleónica y me encanta experimentar con diferentes sonidos y retratar diferentes emociones. No me gusta poner mi creatividad en una caja. Veo la música como una misión. Definitivamente es lo que vine a hacer aquí. Tengo la suerte de tener a mi lado al equipo más atento y trabajador. Trabajar con una plataforma enorme como YouTube es una locura y abrumador de la mejor manera posible. Crea un espacio para que artistas como yo encuentren nuevos fans en todo el mundo ".

Bella Shmurda (Nigeria) “La música que hago conecta con todos y tiene un mensaje que transmitir. Va más allá de la música: es espiritual, y eso es lo que se describe como "consciente". Ser un artista independiente puede significar financiar tu carrera personalmente, liderar y trabajar con tu equipo para lograr todos tus objetivos. Foundry es una oportunidad para mejorar mi carrera y ser parte del programa es una gran victoria para mí y para mi equipo ".

Doul (Japón) "Quiero compartir mi música con personas de todo el mundo y tocar su alma a través de expresiones como mi sonido, letras, moda o maquillaje. Gracias a Foundry, las personas que nunca han oído hablar de mí pueden conocerme a mí y a mi música ".

Enny (Inglaterra) “Desde pequeña tuve amor por la música y cuanto más crecía, más crecía el deseo. Describiría mi música como una nueva vibra con una sensación antigua y una nueva perspectiva. Ser un artista independiente significa ser un poco más práctico con todos los aspectos de tu música. Puede significar más trabajo para usted y su equipo, pero hace que las ganancias, tanto pequeñas como grandes, sean aún más gratificantes. Para mí, el éxito es ver a la gente descubrir y conectarse con tu música. Y también saber que has hecho lo mejor que puedes al crear y publicar tu arte ".

Marina Sena (Brasil) "Ser artista independiente es tener determinación, libre albedrío, libertad. Me encanta ser un artista independiente, hacer el sonido que realmente se trata de mí. No creo que Foundry pueda llegar en un mejor momento. Después de comenzar mi carrera en solitario con el pie derecho y estar a punto de lanzar mi primer álbum completo, no hay nada mejor que el apoyo para apostar por mi sonido y hacer que llegue a personas de todo el mundo".