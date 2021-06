Cada vez que algún artista de K-pop saca un tema nuevo o muestra alguna parte de su vida, es cuestión de minutos que se haga tendencia mundial en redes. Eso ha ocurrido una vez más con Namjoon y Jimin, dos de los integrantes de la banda BTS, cuyos nombres se han hecho virales hoy al cantar en español en durante una de sus últimas actuaciones.

“podemos hablar de lo increíble que fue que namjoon y jimin cantaran las partes de becky g en cns en ese perfecto español? el talento y respeto man, estoy enamorada @BTS_twt pic.twitter.com/L2cVBANMpW“ — ere⁷ au's ∞ �� (@jikokkyu) June 14, 2021

Todo esto ocurrió durante el evento 'BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO', un concierto online para celebrar el aniversario del grupo. Los siete idols interpretaron "Chicken noodle soup", el temazo de J-Hope junto a Becky G. Sus seguidores se quedaron de piedra con la parte en español de la canción, correspondiente a la artista californiana, que cantaron Namjoon y Jimin demostrando que se defienden bastante bien con el castellano.

Según ha informado la agencia de noticias coreana Yonhap, 'MUSTER', este tipo de actuaciones están programadas dentro de los encuentros a gran escala de BTS con 'ARMY', su legión de fans globales. Este es uno de los primeros encuentros que realiza la banda en dos años, desde el último que se celebró en 2019, y será el último de la serie de eventos BTS Festa.

No es habitual ver a estos artistas cantando en un idioma distinto al inglés o al coreano, por lo que el vídeo ha corrido como la pólvora en Twitter. Los fans de la banda están enloquecidos con el talento y la versatilidad que están mostrando sus ídolos y no han dejado de alabarlos con mensajes de apoyo de todo tipo. "Este hombre es Dios", "Increíble", "No se supera", han sido algunos de los tuits que les han dedicado.

“A MI NADIE ME VA A QUITAR DE LA MENTE A NAMJOON RAPEANDO EN ESPAÑOL, DEFINITIVAMENTE ESTE HOMBRE ES DIOS@BTS_twt #BTSMusterSoWooZoo2021



pic.twitter.com/ofNnpnri4b“ — ♡ (@bluehopes__) June 14, 2021

“SI ME VAS A HABLAR DE ALGO QUE NUNCA VAS A SUPERAR...ME IMAGINO QUE SERÁ ESTO NO?!?! PORQUE ESCUCHAR EN VIVO A JIMIN Y NAMJOON CANTAR EN ESPAÑOL...NO SE SU PE RA!!!@BTS_twt #MUSTERSOWOOZOO#BTSMusterSoWooZoo2021pic.twitter.com/aw9lpV8Vl8“ — ʙʀɪ⁷������ •ʙᴜᴛᴛᴇʀ & ᴇɴᴄ∞ʀᴇ• (@Brii384) June 14, 2021

"Chicken noodle soup", la colaboración con J-Hope y Becky G, se convirtió muy pronto en un éxito a escala mundial. La cantante destacó en su momento lo inspirador que fue trabajar con el idol e insitió en que todos los créditos debían ser para Hoseok, ya que fue quién tuvo la idea y quién impulsó todo el proyecto. La de California también destacó el espíritu trabajador que observó en el idol. Ahora Becky G también es tendencia por su parte de la canción a la BTS acaba de poner voz.

Por otra parte, Namjoon ha anunciado que hoy habrá más sorpresas para los fans en redes. Tiene a medio mundo nervioso porque acaba de decir que a las 12 AM (imaginamos que se trata de la hora coreana), lanzarán una novedad. ¿Qué será? ¿Una canción es español, una nueva colaboración, una gira? Nos tienen expectantes.