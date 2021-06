Tiago PZK sigue en línea ascendente y parece que no hay quien lo pare este 2021. "Házmelo" es el nuevo sencillo y segundo adelanto del primer álbum del argentino, un tema que ya lo peta en plataformas desde su lanzamiento y que supera más de seis millones de visualizaciones en YouTube. Este adelanto se suma a "Flow de Barrio", otro de los temas que incluirá el disco y que deja a los fanáticos aún con más ganas de escuchar el disco debut de Tiago, que saldrá este 2021.

El vídeo está grabado en la biblioteca del emblemático Colegio Nacional Buenos Aires y la canción está producida por Asan, Uantiii y Evlay y recorre las sonoridades del R&B latino, dejando ver la faceta más romántica de Tiago donde la calidez de su voz deja en claro un nuevo paso en su ascendente carrera. ¿Será esta la línea que seguirá Tiago en su álbum debut?

Trueno y Tiago PZK, juntos en el estudio

El éxito de Tiago y del elenco urbano argentino es un hecho, y más después del revuelo en redes sociales tras una historia de Instagram del trapero en un estudio de grabación junto a Trueno, uno de los raperos referentes de la nueva escena del hiphop en Argentina. El vídeo ha hecho saltar las alarmas de los fanáticos y en él se ve cómo Trueno está grabando unas voces junto al reconocido productor, Big One, mientras Tiago PZK dice que "los duros con los duros": ¿se avecina feat con Trueno próximamente?

Lo cierto es que Tiago PZK y Trueno no han colaborado juntos aún y los fans ya sueñan con que la canción salga cuanto antes. De momento, no se sabe si será un single entre los dos, si se incluirá en el nuevo disco de Tiago o si será un featuring para el próximo álbum de Trueno, el cual no tiene tampoco fecha de salida oficial. Lo que está claro es que, juntándose dos titanes del géneros como ellos, solo podrá salir un temazo.