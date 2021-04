Cuando hablamos del panorama musical actual, es prácticamente imposible ignorar la presencia de Veintiuno (@veintiunomusic). El grupo (semi) toledano acaba de presentar ‘Corazonada’, un esperadísimo disco que surge hace más de un año. El grupo, que debe su nombre a los 21 gramos que se libera del cuerpo al morir y que se cree que es el peso del alma, estrena esta nueva referencia como su trabajo "mejor cuidado".

Aunque pudimos disfrutar de varios adelantos, por fin están disponibles los catorce cortes, incluyendo las colaboraciones de Ainoa Buitrago, Pole y Chica Sobresalto, tanto en formato físico como en plataformas digitales. Tras cancelarse los 67 conciertos que tenían previstos para el 2020, Veintiuno colgó el cartel de sold out en sus últimos dos conciertos en la capital a final de año. Ahora vuelven a la carga con un pequeño tour.

Hablamos con Diego, vocalista del grupo, sobre los inicios de Veintiuno, el inesperado éxito de ‘Gourmet’, la vuelta a los escenarios y el nuevo pop.

P.- ¿Cómo estás tras el estreno de este esperado lanzamiento?

R.- Pues acojonado. Acojonado, liberado, nervioso, histérico y muy agradecido porque lo hayas escuchado, acaba de salir y no presupungo que a nadie le guste de manera no irónica el grupo.

P.- Sois un grupo de cuatro componentes de Toledo, ¿cómo os conocisteis?

R.- En realidad, no somos los cuatro de Toledo pero esto no lo hacemos público porque siempre presumimos de ser de Toledo. Jimmy es de Madrid. Tres de nosotros nos conocemos de toda la vida, Yago era amigo de mi hermano pequeño, tocaba con él y después empezó a tocar conmigo hace 10 años. Luego, a Pepe lo conocíamos de la escena toledana de bandas, él tocaba con su hermano y cuando vimos cómo tocaban los hermanos flipamos. Después, se han ido incorporando gente a la banda, Jimmy entró porque nos había producido nuestro primer disco autoeditado y lleva con nosotros desde 2015. Entonces ha sido dispar, pero un proyecto muy bonito.

P.- He leído en vuestras redes que 'Corazonada' es una fábula, ¿cuál es la moraleja?

R.- Realmente la moraleja es una canción que creo que describe bastante bien lo que quiere contar el disco. No es ningún spoiler, 'Corazonada' es una fábula para poder hablar de una manera sencilla de cosas complejas y emociones difíciles. El disco habla de la bondad, de quiénes somos cuando nos relacionamos por internet. Supongo que está muy contaminada por las cosas que nos han ido pasando en el último año y medio.

P.- En la portada del disco hay un detalle que indica que la palabra se divide en "Corazo" y "nada".

R.- Sí, sí. Está pensado de cojones. De hecho, me has pillado que justo estaba ahora a punto de poner un tuit porque nosotros aún no hemos visto la edición física. Pero está muy pensado, pedimos hacer un troquel, un agujero porque el libreto es rojo por el corazón, está muy influido por el neoplasticismo alemán, es una movida plástica un poco de formación profesional. Me gusta mucho el arte. El disco tiene un hueco y lo que ves dentro es el libreto, entonces la caja es el cuerpo y el libreto con las canciones es el corazón. Cuando ves el interior ves eso, el corazón.

"Nos quedamos sin dinero y dormimos en el suelo del estudio para terminar el disco"

P.- Además, el título surge a raíz de un sueño, ¿qué pasó?

R.- Nosotros éramos hasta hace 3 años una banda completamente desconocida y underground, en nuestro disco 'Gourmet' teníamos tan poca pasta para grabarlo, fue una apuesta a muerte. Nos quedamos sin dinero grabándolo, tuvimos la suerte de que nuestros productores nos dejaron dormir en el suelo del estudio los últimos días para terminar de grabarlo. Ese era el nivel de la banda.

Pero ese disco explotó. De pronto, Warner nos descubrió y nos sacó licencia que es una cosa muy breve. A los 6 meses, el disco tenía 4 millones de reproducciones y nos firmaron. En un año empezamos a ir muy rápido. Se empezaron a llenar los conciertos que, para nosotros, era una puta novedad, de pronto nos ponen a cerrar la Plaza del Trigo en el Sonorama que era mucha presión para el tipo de banda que nosotros somos, que somos una banda, de verdad, muy pequeña.

La noche antes del Sonorama, yo soñé que no tenía corazón. Es verdad que había estado leyendo a Roald Dahl que es un escritor de cuentos, estaba rayado con las fábulas. Fue un sueño muy vívido, pero me desperté aliviado, no fue una pesadilla. Empecé a pensar en por qué estaba tan tranquilo con la idea de no tener corazón. Le di mil vueltas, era una paja mental muy grande pero que me la han comprado y me la han pagado. Estaba muy estrado intentado estar bien. Estar bien con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, en un momento donde todos quieren que estés en un sitio a una hora y no llegas a nada. Con esa presión de estar a la altura, la idea de desconectar se filtró y dio lugar a 'Corazonada'.

P.- Es el primer disco que tiene una composición y producción muy bien cuidada, ¿en qué se diferencia para el público de vuestros anteriores trabajos?

R.- Tiempo y pasta. Es una banalidad, pero es la realidad. Nosotros prácticamente nos autoproducimos. Hacemos maquetas de cada canción de entre 20 y 30 pistas y muchas cosas que hay en los discos son nuestras maquetas de la banda ya prepradas para grabar y casi todo es aprovechar el estudio para grabar tres o cuatro cosas. La diferencia es que en el anterior tuvimos una semana y media para maquetar y 10 días para grabar y este disco por tema covid hemos tenido un año para maquetar 28 temas y quedarmos con los 14 mejores. Así que eso, pasta y tiempo.

P.- De esos 14, ¿alguno verá la luz o caerán en el olvido?

R.- Cuando deshechas algo es por algún motivo. hay canciones que no deben salir, hay otras que pueden que salgan, porque sí, hay que seguir haciendo dinero. Aparte de Veintiuno, yo escribo para más gente, así que alguna idea la he recuperado y actualizado, porque tampoco tengo tantas ideas. Puede que haya alguna canción editada que tenga algo que no entró en 'Corazonada'.

P.- Ya habíais presentado varios adelantos, pero ahora por fin podemos disfrutar del álbum completo. Para vosotros ¿cuál es la canción más especial?

R.- Creo que 'Desvelo' es una canción que pone de acuerdo a toda la banda por diferentes motivos. A los chicos es un tema que les flipó desde el minuto 1, se grabó en la última tanda, se grabó 'Nudes' y 'Desvelo' juntos y esos temas yo los escribí en 10 días. Con 'Nudes' yo estaba muy tranquilo, tú sabes cuando tienes ese tipo de canción, sabía que esa canción iba a salir bien, con ese tipo de estribillo es así.

Pero 'Desvelo' está escrita desde una sensación muy diferente. Yo intentaba capturar en esa canción una pena de una relación entre amantes. Se explica mejor con un ejemplo, 'La noche de anoche' de Bad Bunny y 'Llévame al baile' de Pereza. Esa sensación que dejan ambas canciones como un agujero porque es amor y tú has sentido eso pero es una sensación rara como cuando te vas del piso de alguien temprano antes de que se despierte porque ha ido bien pero no tan bien porque a lo mejor no vuelves a ese piso.

Hay una sensación platónica que la he vivido y quería meterla en un tema. No sé si habré conseguido plasmarla, y nunca lo sabré. Yo ahora solo sé si esa canción transmite eso a través de la gente que me escucháis.

P.- Queríais hacer un disco del que estuvieriais orgullosos ¿lo habéis conseguido?

R.- Que flipas, sí, mucho. Esa frase la hemos hablado mucho en la furgo, nosotros somos una banda, que ahora mismo no está de moda ser una banda y hemos crecido escuchando a bandas y artistas que hacían álbumes y esos términos ya no existen casi. Cuando lees cómo se hizo el 'Born to Run' de Springsteen o 'Reggatta de Blanc' de The Police, 'Échate un cantecito' de Kiko Veneno o 'Sin documentos' de Los Rodríguez. Discos que son muy dispares pero son álbumes en los que los artistas pensaron en el disco. Nos han dado la oportunidad de hacer eso y nosotros somos proletarios del pop. Lo mejor que podían hacer era darnos la oportunidad de hacerlo. Si no lo hacemos más ya está, pero lo hemos hecho por primera vez.