Cristinini: "Lo difícil es aguantar comentarios machistas"

Quizás el nombre de Cristina López no te diga mucho hasta que te indiquemos quién se encuentra detrás: la mismísima Cristinini. Esta streamer, que cuenta con millones de seguidores en sus perfiles de YouTube, Instagram, Twitter y Twitch, ha querido desvelar la presión que puede sufrir dentro de la industria por el simple hecho de ser mujer. "Cuando estás tan arriba, eres el punto de mira para mucha gente y siento que no me puedo equivocar, que no me está permitido. Eso, día a día, es una presión constante muy grande", indicaba durante una entrevista para Forbes.

Aunque su pasión por los videojuegos comenzó desde bien pequeña, Cristinini no renuncia a seguir ejerciendo de reportera y presentadora en programas como Hoy no se sale, en Ubeat. Sin embargo, la streamer no duda en confirmar la dificultad que llega a encontrar día a día en su jornada laboral: "Este trabajo ya es difícil y para ganarme la vida creo que he tenido la misma dificultad que mis compañeros", comenzaba explicando. "Sin embargo, la dificultad no radica en llegar arriba siendo mujer, sino en tener que aguantar muchas tonterías y muchos comentarios machistas y misóginos. Ahí está lo difícil. En poder aguantar. Entrar en este mundo puede entrar cualquiera, pero aguantar creo que es más difícil para nosotras".

"Hay personas que buscan que te caigas, te insultan..." La youtuber, que hace unos meses confirmaba su participación en el proyecto personal de Ibai Llanos, quiso recalcar el daño que llegan a hacer comentarios sin fundamento donde se menosprecia su trabajo: "Lo más difícil es cruzarme día tras día con esa gente que busca hacerte daño sin ningún motivo. Personas que buscan que caigas, que te insultan, que se meten en tu vida desde la falta de respeto. Eso es muy duro. Pero bueno. Hay que seguir". Las continuas polémicas tras la decisión de El Rubius de trasladar su residencia a Andorra, son muchos los usuarios que se preguntan día a día cuál o cuáles son las claves para convertirse en un streamer de referencia. Hace tan solo unos días, Ibai estrenaba en su canal su propio formato de entrevistas y anunciaba que retransmitiría en directo por primera vez un partido ofiial de La Liga. Cristinini parece tenerlo claro: "Para ser streamer, debe tener carisma. [...] Es un mundo muy duro y si no tienes vocación, te vas a acabar cansando y lo vas a dejar". “¿Pero tú eres tonto o te faltan 2 veranos?



Estoy literalmente IMITANDO a la gente que SEXUALIZA el ASMR, criticando a quiénes lo sexualizan, y sacáis el clip de contexto haciendo ver que es el contenido de mi canal y os quedáis tan tranquilos xd



A pesar del éxito que posee en plataformas como Twitch, Cristina sabe dónde se ve de aquí a unos años: "Si es un futuro inmediato, me veo haciendo de presentadora, volviendo a la televisión, haciendo mis directos y creando contenido, pero si me hablas de aquí a 20 años, me veo con mi familia, mis perros, mis gatos, mis niños y un poco retirada de todo este mundillo".