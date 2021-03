Tras el rompedor estreno de "Flow Nuevo", de 8CHO, el artista italo-venezolano supera ya el medio millón de visitas en YouTube. Los números de "Flow nuevo" cada día crecen en todas las plataformas digitales, lo que corrobora que viene pisando fuerte un nuevo talento con una proyección importante dentro de la escena latina. "Flow Nuevo" es su carta de presentación y, además, el principio de una carrera que no tiene vuelta atrás.

El propio J Balvin dio me gusta a un post en el Instagram del joven 8CHO. "Solo fue un like, pero me siento feliz por haber llamado la atención de un ser humano y músico increíble al que admiro mucho. Esto significa que el sonido y la fuerza de 'Flow Nuevo' le gusta a Balvin, hecho que me honra y me motiva a darlo todo", dice el joven artista.

Detrás de la canción que se viraliza a pasos agigantados también hay un joven con un flow rompedor. Ese chico que ha nacido para triunfar se llama 8CHO, pero su verdadero nombre es José Antonio Júnior Martínez, un joven nacido en Barquisimeto (Venezuela), pero que desde los 6 años vive en Nápoles (Italia). Resumiendo esta historia, 8CHO es más italiano que la pizza, pero también es más venezolano que la arepa. Esta mezcla de nacionalidades, de acentos e historias dan como resultado un tutifruti de emociones y ritmos. Hablamos con él, desde Nápoles para el resto del mundo, de su inicio en la industria y sus objetivos para este 2021, en Playztrends.

"El número 8 es infinito y yo voy a serlo también" P- Acabas de petarlo con tu primera canción "Flow Nuevo", ¿te esperabas ese recibimiento? R- "Estoy muy contento y muy agradecido con todos los que me siguen y apoyan desde el primer día. Y también, agradecido con todos los que me van conociendo cada vez más y me van apoyando". P- ¿Cómo nace esta canción? R- "Nació por casualidad, estábamos escuchando la instrumental en el estudio y comencé a improvisar. La mayor parte era buena, y en cuanto salió el estribillo, se hicieron los arreglos y nació la canción. Yo creo que aporto un flow nuevo a la escena, hay comentarios muy positivos que me motivan a seguir". P- ¿En qué crees que te diferencias de los demás artistas de la escena latina? R- "Yo creo que tengo de especial que me lo tomo como si fuera un hobbie o un deporte, no como un trabajo, sino como una pasión. Me sale innato, lo hago por el amor y así fluyo. Le pongo muchas ganas y eso la gente lo percibe". P- ¿Por qué escogiste este A.K.A? ¿Qué significa 8CHO? R- "Porque el número 8 si lo tumbas es infinito y yo voy a serlo también".

"Los reguetoneros son raperos, pero latinos" P- Háblame de tus inicios, ¿por qué te lanzas a la música? ¿Siempre has querido dedicarte a ello? R- "Mucha gente, como yo, emigró después de las guerras de Latinoamérica. Pero nada me lo iba a impedir, esto es un sueño pendiente desde que era niño. Yo siempre he querido ser artista, más que cantante. Cantante es Laura Pausini, yo soy artista, yo hago creaciones". P- ¿Tienes pensado venir a España? R- "Estoy loco por ir, yo escucho aquí en Italia mucha música española. En Nápoles está sonando mucho el Morad, en especial el 'Motorola'. Ha gustado mucho aquí, yo creo que le metió bien duro. A España la conozco desde que estaba Porta, o sea que fíjate". P- Entonces te gusta el rap, imagino... R- "Claro, de ahí nacemos todos. Aunque digan que no, el rap y el reguetón tienen mucho que ver. Cuando tu escuchas las canciones, aunque sean de reguetón, se nota que son raperos, como el propio Daddy Yankee, Myke Towers o Tego Calderón. Y si no lo notas, es que te pusiste una pared o te tapaste los oídos. Una persona que de verdad sepa de la cultura hiphop lo notará, aparte de que el reguetón nace de la mezcla de muchas cosas, como el reggae jamaicano, etc. Se nota el maleanteo, los reguetoneros son raperos también, pero latinos. En España yo sé que gusta mucho Cosculluela, y a él lo consideramos rapero. De ahí sale todo".