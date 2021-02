Puede que su nombre te suene. Lo cierto es que Nicole Cherry (@nicolecherry) no es nueva en la industria musical. En 2013 consiguió su primer hit, “Memories”, todo un éxito en Rumanía. Desde entonces, la artista ha perseguido su sueño de ganar algún día un Grammy. Ahora, con 22 años, Nicole está dispuesta a hacerse un hueco en el panorama internacional con sus canciones.

Nicole Cherry regresa por todo lo alto presentando “No te sale” en colaboración con Jenn Morel. La cantante se encuentra feliz y emocionada de concedernos una de sus primeras entrevistas en español.

P.- Acabas de presentar “No te sale” con Jenn Morel, ¿cómo surge esta colaboración?

R.- La verdad es que yo no la conocía (@jennmorel), me la presentó mi sello. En cuanto la escuché me encantó, me transmitió buena vibra, es muy auténtica. ¡Además baila genial!

P.- ¿De dónde sale el tema?

R.- Pues mi producer de Los Angeles me enseñó este beat cuando estuve allí. Es muy explosivo, me encantó. Es súper sexy.

P.- En la canción repites una y otra vez “sabes que conmigo no te sale”, pero ¿qué es lo que no le sale?

R.- Es como decirle a un chico “sabes que conmigo no te van a salir las cosas tan fáciles”. Es lo que les pasa con las chicas que tenemos un carácter muy fuerte. De hecho, es mi frase favorita. Me encanta decir “sabes que conmigo no te sale”, suena duro.

P.- ¿Cuál es tu proceso creativo a la hora de componer?

R.- Depende. Yo me inspiro en todo. Me inspira la gente, me inspira el beat, me inspira una guitarra, un piano… También depende de cómo me siento.

P.- Tienes canciones en rumano, inglés y en español. ¿En qué idioma te gusta más cantar?

R.- Aunque mi idioma es el rumano, es el que uso en mi día a día, el idioma de mi corazón es el español. Me encanta hablarlo, estoy practicando muchísimo. Entiendo todo pero a veces me cuesta un poco expresarme. Espero que dentro de poco pueda hablar en español a la perfección.

P.- Hablas muy bien, ¿es cierto que lo aprendiste viendo telenovelas?

R.- ¡Sí! Es verdad. He visto tantas en español que he aprendido solamente escuchándolas. Me gustó muchísimo ‘Más sabe el diablo’ o ‘La tempestad’.

P.- ¿Cómo te está afectando la situación que estamos viviendo en este momento?

R.- Es difícil. Ya no puedo estar con mis fans como antes, ya no hay conciertos. Pero soy optimista. Espero que muy pronto podamos volver a la normalidad. En cuanto esto termine voy a dar todos los conciertos que me pidan mis seguidores. En todos lados.

P.- ¿En qué sitios concretamente?

R.- Todavía no lo he pensado pero me gustaría dar un concierto en España, en Barcelona o Madrid.

P.- De momento, ¿cuáles son tus planes para este año?

R.- Pues tengo muchos. Lo primero es lanzar mi EP en español, aunque no sabemos cuando saldrá pero va a tener unas 10 canciones.

P.- ¿Con qué artista español te gustaría colaborar?

R.- Sin duda, con Pablo Alborán. De latinoamérica me encantan Natti Natasha y J Balvin. Pero también me hace muy feliz conocer gente nueva, nuevos talentos, así que encantada de colaborar con ellos también.