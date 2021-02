En los últimos días todo varios medios se han hecho eco del éxito de Clubhouse, una app exclusiva que usan los famosos y que ya está compitiendo con las grandes plataformas como Twitter.

Se trata de un app 100% auditiva que fusiona la instantaneidad de Twitch con la temporalidad de los Stories de Instagram. Además, presenta una estructura diferente a la de las redes sociales convencionales. Al igual que los foros antiguos, Clubhouse se organiza en salas donde un moderador se encarga de poner orden.

Su fundador, Paul Davidson, es un conocido desarrollador de aplicaciones que trabajó para Pinterest o Google, entre otros. Según datos aportados por él mismo, en mayo del año pasado Clubhouse tan solo contaba con 1.500 usuarios. La semana pasada superaron los 2 millones.

De momento, la app se encuentra en una fase preliminar. Solamente está disponible en iOS , todavía no ha salido para Android. Su objetivo es imitar el funcionamiento de las conversaciones reales a través de una red social. Sus desarrolladores trabajan por conseguir la misma espontaneidad que habría, por ejemplo, en un bar.

Lo cierto es que Clubhouse aun no se ha anunciado de forma oficial . De hecho, ni siquiera tiene una página web con información. Por eso, aun es pronto para confirmar qué funciones va a ofrecer cuando se lance oficialmente.

¿Cómo se accede?

Formar parte de esta comunidad no es tan sencillo como parece. Para ser miembro de Clubhouse no hace falta que muestres tus mejores fotos como en Instagram ni que sepas escribir como en Twitter, basta con una invitación personal. Eso sí, estas escasean y no son fáciles de conseguir.

Por otro lado, este sistema, además de aportar esa sensación de exclusividad a sus miembros, les permite controlar su crecimiento sin llegar al desbordamiento. Recordemos que Clubhouse es una startup.