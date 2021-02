Parece que Bad Bunny no se conforma con nada: comenzó el pasado año batiendo récords con YHLQMDLG, después llegó LAS QUE NO IBAN A SALIR y más tarde se terminó de coronar con El último tour del mundo. Este último álbum es su tercer disco en un año y recoge temas emblemáticos como "Booker T", una oda en toda regla a la lucha libre que tiene como protagonista al exluchador estadounidense y que se llama como el título de la canción. Y por si no fuera poco, la misma WWE ha invitado al puertorriqueño a interpretar su bombazo en directo.

El Conejo Malo actuará en el evento anual de lucha libre, Royale Rumble, el próximo domingo 31 de enero. Así lo ha anunciado la propia organización a través de su cuenta oficial de Twitter y los fans ya enloquecen en redes sociales. Y es que el reguetonero es un fan declarado de este deporte: "mi primera presentación LIVE del 2021 será en el ROYAL RUMBLE!!!", ha escrito emocionado Bad Bunny en su cuenta oficial. Un hecho que demuestra que Bad Bunny podría conquistar también este 2021.

“mi primera presentación LIVE del 2021 será en el ROYAL RUMBLE!!! ��“ — �� (@sanbenito) January 25, 2021

“ESTOY EN MI PEAK⛰��‼️ Bad Bunny tocará su hit “Booker T” en vivo en #RoyalRumble ESTE DOMINGO. @sanbenito pic.twitter.com/wKcyfeOr9r“ — WWE Español (@wweespanol) January 25, 2021