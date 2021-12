En plena polémica ante la continua marcha de youtubers a Andorra, Romuald Fons es un empresario que bien podría optar por la misma decisión. Aunque sus ingresos iniciales no procedían de la plataforma, es YouTube quien le ha hecho conocido a nivel mundial gracias a sus tácticas sobre posicionamiento SEO. Con más de 700.000 suscriptores en su canal, este catalán de 43 años ha visto cómo sus ingresos aumentaron exponencialmente en cuestión de una semana. ¿El motivo? Lanzar un curso exclusivo a un precio de 700 euros como promoción inicial y ver cómo unas 1.500 personas se hacían con él.

A priori puede resultar relativamente sencillo ser el protagonista de esta hazaña. Pero tal y como recoge El País, tuvo que fracasar en más de una ocasión hasta conseguir uno de los hitos más importantes de su carrera empresarial. "El algoritmo de YouTube se puede hackear. No es como Google, que debe mostrar al usuario lo que quiere encontrar porque sino dejarán de usarlo. YouTube promociona el clickbait de manera extrema", confirma durante su entrevista. Unas declaraciones que dejan clara cuál fue su intención desde el primer momento: engañar y comprender, a partes iguales, el sistema de promoción de uno de los buscadores más importantes del mundo.

Precisamente, el vídeo más visto de su canal no es otro que "cómo ganar 100 suscriptores rápido" seguido por "cómo conseguir 1.000 suscriptores al día". El éxito de estos contenidos no hace sino evidenciar el misterio que envuelve a todo lo que tiene que ver con las views en un canal. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo una persona logre crecer tanto en internet?. Pues aunque para muchos siga siendo un auténtico secreto, Fons tiene claro cómo llegar a conseguirlo: YouTube tiene una media de todos los vídeos de la plataforma con la misma duración que el tuyo; si tu contenido está por encima, es fácil que te promocione frente al resto.

¿Dónde está la fórmula mágica?

No nos engañemos: ganar un millón de euros en cuestión de días debe ser una de las cosas más satisfactorias que pueden ocurrirte en la vida a nivel profesional. Sin embargo, para Romuald no ha sido un camino de rosas. Al igual que los grandes creadores tecnológicos, comenzó fracasando estrepitosamente en sus primeros proyectos. Inició su carrera creando webs para ponerles anuncios en su interior y que la gente clicara, pero... la táctica no resultó. Fons obtuvo menos de tres euros al mes.

¿Cuál fue el siguiente paso? La experimentación. Después de haber sido alumno de más de un curso sobre posicionamiento web, el youtuber -que en ese momento aún no lo era- decidió estudiar los parámetros que premiaba Google gracias a la creación de un millar de sites. Fue tal su éxito que pasó de ingresar 1.500 euros al mes a, en solo tres años, superar los 18.000 euros mensuales.

Fue en ese momento cuando se dio cuenta del gran potencial que empezaba obtener la marca que estaba creando. Un antes y un después que culminaría con la creación de su propia agencia, un equipo que supera los 40 empleados y más de tres millones y medio de euros facturados en 2020. "Se trata de entender la intención del usuario, aunque no esté la palabra clave", indica el youtuber.

Teniendo en cuenta la gran capacidad de adaptación que posee, no es de extrañar que Fons aparezca el primero en las búsquedas cuando tecleamos "curso de YouTube" y supere con creces su visibilidad frente a la del resto de compañeros de profesión. ¿Habrá dado con la clave del famoso algoritmo? ¿Veremos el resultado de sus cursos a través del éxito de otros youtubers?