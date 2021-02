Este sábado 12 de diciembre se celebra el evento internacional de freestyle más importante de España y Latinoamérica: la Final Internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos. Por primera vez, entre los 16 finalistas hay tres competidores que tienen la oportunidad de convertirse en bicampeón Internacional: Bnet (campeón Internacional 2019 que defenderá su actual título), Skone (campeón de la Internacional 2016, regresó a la Batalla de los Gallos este 2020 y se alzó como campeón nacional) y Aczino (la leyenda mexicana y campeón internacional en 2017). Mira aquí el análisis de la Red Bull Final Nacional de España del pasado mes de octubre.

El evento tendrá lugar el 12 de diciembre en la República Dominicana a puerta cerrada y sin público presencial a partir de las 20:00h en España. Será la primera batalla de freestyle celebrada completamente en un entorno virtual, algo que también está generando mucha curiosidad entre la comunidad fanática. Además, es la única competición de rap internacional que se llevará a cabo este año y las expectativas en redes sociales crecen cada vez más.

Un evento que tendrá otros dos españoles presentes, en este caso como reservas por si alguien se cae de la competición (no olvidemos que así es como entró Bnet en 2019 y terminó siendo campeón). El malagueño BTA y el catalán Blon forman parte de la reserva de este año, junto a New Era (Perú) y Yoiker (México). La organización celebró el triangular para decidir el orden de los suplentes para la Internacional y fue Blon el campeón, por lo que el rey del ingenio se proclama como primer reserva. ¿Conseguirá al fin la corona?

“Hoy hemos hecho el triangular para elegir el orden de los suplentes de la Inter. He ganado mis batallas contra Yoiker y New Era, así que estoy de primer reserva. Yoiker segundo y New Era tercero. Espero que a nadie le pase nada y puedan competir los 16 principales ��“