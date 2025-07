Así se preparan BestBeast, BorjaLM, CM AWESOME y TrainerRaul para pasar a la final de RTVE Clash Royale

Los jugadores BestBeast, BorjaLM (Arena Quesito), CM AWESOME (Cream Esports) y TrainerRaul (Nova Lunaris) consiguieron su pase a la fase regular de RTVE Clash Royale Championship en los clasificatorios y ahora competirán por dos de las ocho plazas de la gran final presencial, que se celebrará en Madrid el fin de semana del 14 y 15 de abril, y repartirá una bolsa de premios de 5.000 euros entre los participantes.

“Calmness is the way to go” (la tranquilidad es el camino), dice BestBeast (David Galán) un día antes de la competición, y le pide a sus rivales que “den lo mejor que tienen” para “que pase el mejor”. TrainerRaul (Raúl Rodríguez) está un poco más inquieto pero tiene muy claro su objetivo: estar en la final “sí o sí”. Aunque BorjaLM (Borja López) comentó el pasado lunes en su Twitter que ya estaba nervioso, parece que ha conseguido calmarse, como CM AWESOME (Alberto Hernández), que cree que los nervios vendrán más adelante.

Los cuatro miran a sus rivales con respeto y coinciden en que este es uno de los grupos más complicados: “CM AWESOME sin duda era uno de los que más temía, ya que vi su clasificatorio y me impresionó bastante. Creo que mi grupo en general es el más difícil, ya que le sumas a BorjaLM y BestBeast…. veremos qué sucede”, explica TrainerRaul. “Lo miro con cierto respeto, he visto los demás grupos y este me parece el más complicado”, asegura también BestBeast.

Borja recuerda que CM AWESOME fue quien le eliminó en el tercer clasificatorio. Además, afirma que conoce a Raúl y juega muy bien. “Puede darme problemas”, comenta. Borja no sabe mucho de David, pero cree que si se ha clasificado es porque también es un buen jugador.

Alberto está entrenando muy duro y preparando nuevos mazos, como BestBeast, que quiere estar preparado para los posibles bans (vetos de cartas) que vayan a utilizarse. BorjaLM ha decidido probar barajas con las que aún no haya jugado para pillar desprevenido a su rival. Raúl entrena individualmente, con su equipo, y con amigos y conocidos que pueden ayudarle a corregir fallos, pero con cuidado de no saturarse: “Creo que entrenar en exceso es malo y puede llegar a afectarme para mal, como podría ser entrar en tilt (enfadarse hasta empezar a tomar decisiones erróneas)”, explica.

