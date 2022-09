FMS España 2022 | Jornada 6: Sara vs. Hander | Murcia

Sara Socas y Hander vuelven a verse las caras en Murcia. Una jornada con increíbles batallas entre Sweet Pain vs. Mnak, Sara Socas vs. Hander, Tirpa vs. Blon, Gazir vs. Zasko y Mr Ego vs. Elekipo.

Entre las novedades más esperadas se encuentran el enfrentamiento de Chuty, actual ganador de Supremacía MC 2022, contra Skone o el de Tirpa, subcampeón de FMS Internacional frente a Blon, actual campeón de Red Bull Batalla España 2022.

En la temporada 2020/21, la liga nacional terminó con Bnet como campeón y con un Gazir como subcampeón que llegó con más hambre que nunca para llevarse el anillo en la FMS Internacional 2021. Sin embargo, Bnet no estará en esta próxima temporada, pues el freestyler rechazó su puesto tras anunciar su retirada de las batallas de gallos como competición. No obstante, la temporada 2022 llega con un hype altísimo y por eso queríamos darte todas las opciones posibles para disfrutar de ella.