'El director', "la pel·lícula que no volen que vegis" on David Jiménez denuncia pressions a 'El Mundo'
Cafè d'idees
- El periodista David Jiménez presenta al Cafè d'idees la pel·lícula El director, basada en el seu llibre homònim sobre la seva etapa al capdavant d'El Mundo
- L'exdirector denuncia les pressions polítiques i empresarials que va patir i reivindica la independència del periodisme
El periodista David Jiménez presenta al Cafè d'idees la seva nova pel·lícula, El director. El film està basat en el seu llibre homònim, que defineix com un "thriller trepidant" protagonitzat pels actors David Verdaguer i Alberto San Juan. La història narra l'any fatídic que Jiménez va viure al capdavant del diari El Mundo, en què es destapen els secrets del periodisme. En una conversa amb la presentadora Gemma Nierga, l'autor revela alguns detalls d'un llargmetratge basat exclusivament en fets reals.
Un malson al despatx de director
David Jiménez va entrar a El Mundo com a becari i va arribar a ser director del diari. No obstant això, el que havia de ser la culminació d'un somni i la superació d'un gran repte es va convertir en un autèntic malson per al periodista a causa de les pressions que rebia. "Estava més còmode a les trinxeres de l'Afganistan que al despatx de director d'El Mundo", exemplifica l'escriptor, en referència a la llibertat que té un reporter per prendre les decisions que consideri oportunes i assumir-ne les conseqüències en contraposició amb les exigències i imposicions dels poderosos als gerents dels grups de comunicació.
Va ser l'únic any que vaig prendre pastilles per dormir
Jiménez al·lega que "els poders van aprofitar la crisi que patia el diari per ofegar-nos encara més". El reporter relata que els dirigents de les empreses el trucaven per amenaçar-lo de retirar la publicitat perquè estaven enfadats amb el que publicaven a El Mundo, i que alguns polítics li demanaven elcap de determinats periodistes. De fet, l'exdirector reconeix que "va ser l'únic any que vaig prendre pastilles per dormir", a causa de l'estrès que va patir.
Un pols amb el poder
L'autor del llibre que han traslladat als cinemes afirma que li va semblar molt estrany que els poderosos pensessin que podien manipular un periodista que havia cobert conflictes durant dues dècades. "Si pots estar a l'Afganistan, enmig d'un conflicte amb els talibans, no t'espantaràs perquè un polític et truqui per telèfon perquè canviïs una portada", opina el periodista.
Jo no seré dòcil ni em sotmetré als seus interessos
Jiménez creu que de seguida els poders es van adonar que s'havien equivocat de persona a l'hora de posar-lo al capdavant d'El Mundo. "Jo no seré dòcil ni em sotmetré als seus interessos", assegura el reporter, qui considera que El director "és la típica pel·lícula en què saps que al director el maten professionalment, però l'interessant és qui el mata i, sobretot, per què el mata".
Pressions per silenciar l'estrena de 'El director'
David Jiménez denuncia, en l'entrevista del Cafè d'idees amb Gemma Nierga, que "hi ha hagut pressions perquè la gent no sàpiga que El director ja és als cinemes". El periodista reconeix que, per a ell, no ha suposat cap sorpresa, tot i que sí que ho ha sigut per als productors i alguns actors que participen en l'obra cinematogràfica.
Confirma el que explica la pel·lícula. La descric com el film que no volen que vegis
En aquest sentit, Jiménez explica que algunes entrevistes relacionades amb l'estrena de la pel·lícula s'han cancel·lat misteriosament i que alguns mitjans ni tan sols esmenten l'existència del film, malgrat comptar amb un repartiment excel·lent, amb alguns guanyadors dels premis Goya. "Confirma el que explica la pel·lícula. La descric com el film que no volen que vegis", conclou l'autor.