RTVE Play y La 2 cierran el año con una programación especial de cine español con una treintena de nuevos títulos que se incorporan al catálogo de la plataforma gratuita de RTVE. La selección incluye películas españolas recientes y coproducciones que abarcan todos los géneros, con directores consagrados como Isabel Coixet, Julio Medem, Paula Ortiz, Mike Leigh o Jaime Rosales y nuevas voces del cine español como Paz Vega. En esta selección se puede disfrutar del trabajo de intérpretes como Carmen Machi, Luis Tosar, Blanca Portillo, Antonio de la Torre, Javier Rey, Timothy Spall o Marianne Jean-Baptiste.

Esta semana ya se han emitido los primeros títulos, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. RTVE Play estrenó ‘Alumbramiento’, película de Pau Teixidor sobre los internamientos de adolescentes embarazadas y el robo de recién nacidos en la España de principios de los 80, tema que también aborda el documental de RTVE Play ‘El patronato’. Además, el debut de Paz Vega como directora con ‘Rita’, una cinta ambientada en 1984 sobre la violencia machista desde la perspectiva de una niña. Este tema también está presente en la cinta de animación ‘Bella’. El resto de títulos se estrenarán en La 2 y RTVE Play hasta el 2 de enero.

Todos los géneros y para todos los públicos

RTVE Play refuerza, junto a La 2, la difusión del cine español, con nuevas incorporaciones en su catálogo que abarcan todos los géneros para todo tipo de público: terror, cine social, comedia negra, animación para adultos y varios títulos pensados para jóvenes donde los adolescentes son los protagonistas.

Entre ellos, destacan la película de Julio Medem ‘8’, un drama romántico protaganizado por Ana Rujas y Javier Rey con el que ganó el premio del público en Málaga; ‘Mi única familia (Hard Truths)’, de Mike Leigh, protagonizada por Marianne Jean-Baptiste, ‘Nieva en Benidorm’, de Isabel Coixet, con Timothy Spall, Sarita Choudhury y Carmen Machi; ‘Morlaix’, de Jaime Rosales; y ‘Sobre todo de noche’, de Víctor Iriarte, con Lola Dueñas y Ana Torrent, una historia sobre la maternidad, la identidad y los bebés robados, reconocida con el premio FIPRESCI en Seminci.

La selección incluye dramas sociales como ‘La terra negra’, de Alberto Morais, con Laia Marull y Sergi López; ‘Ruta salvatge’, de Marc Recha, con Montse Germán y Sergi López; o‘La pecera’.

Blanca Portillo da vida a Teresa de Jesús y Asier Etxeandia a un inquisidor en ‘Teresa’, de Paula Ortiz. ‘Cowgirl’, de Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens, es una comedia romántica sobre las segundas oportunidades, con Isabel Rocatti, Pep Munné y Carlos Cuevas.

El cine de género tendrá una presencia destacada con ‘El llanto’, protagonizada por Ester Expósito y dirigida por Pedro Martín-Calero, Concha de Plata a la mejor dirección en el Festival de San Sebastián, que ya está disponible en RTVE Play. También se incorporan ‘Cuerpo abierto’, de Ángeles Huerta, ‘Voces’;de Ángel Gómez Hernández; y ‘La mujer dormida’, de Laura Alvea.

La comedia y el humor negro llegan con ‘Tratamos demasiado bien a las mujeres’, de Clara Bilbao, protagonizada por Carmen Machi y Antonio de la Torre; y ‘Pequeña flor’, de Santiago Mitre. Y varios títulos se aproximan a la adolescencia, como ‘As Neves’, de Sonia Méndez; ‘Sica’, de Carla Subirana; y ‘Llobàs’, de Pau Calpe, con Pol López y Maria Rodríguez Soto.

El thriller está representado por ‘El aspirante’, de Juan Gautier, que aborda las novatadas en una residencia universitaria; ‘Últimas voluntades’, de Joaquín Carmona Hidalgo, con Fernando Tejero y Óscar Casas; y ‘El rezador’, de Tito Jara, una historia de estafa y fanatismo religioso.

Y en cine de animación, además de ‘Bella’, ‘El sueño de la sultana’, de Isabel Herguera, Gran Premio Contrechamp del Festival de Annecy; y ‘Rock Bottom’, de María Trénor, inspirada en el universo musical de Robert Wyatt. Además, la música atraviesa ‘Muyeres’,de Marta Lallana, un viaje por la tradición oral asturiana que obtuvo el Gran Premio del Jurado y el premio a mejor fotografía en el Festival Internacional de Cine de Shanghái.

Cerca de 60 millones de visualizaciones en RTVE Play

RTVE Play cuenta con una selección de casi 300 películas del cine español reciente participadas por RTVE. Desde 2021 acumulan ya 59,2 millones de visualizaciones y el espacio Somos Cine se posiciona por segundo año consecutivo como el tercer contenido más visto en RTVE Play. ‘Un amor’ es la película más vista en 2026, mientras que ‘El 47’ lidera el ranking en noviembre.